El Gobierno aprobará hoy la reforma de la estiba sin consenso

El Gobierno aprobará hoy en la sesión del Consejo de Ministros el real decreto ley de reforma del sector de la estiba, según confirmó ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien argumentó nuevamente la urgencia de la aprobación de los cambios normativos para evitar la imposición de una sanción millonaria contra España por parte de la Comisión Europea.

La reforma dará su primer paso sin un acuerdo firme entre la patronal y los sindicatos para mitigar los posibles efectos de su aplicación sobre el empleo ni con apoyos parlamentarios expresos para el posterior trámite de validación o rechazo ante el Congreso de los Diputados. Y todo ello coronado con la convocatoria de nueve días de huelga en los puertos de toda España entre el 6 y el 24 de marzo. Sólo la patronal Anesco ha dado su apoyo a la implantación de un nuevo modelo que, con su aprobación, supondrá el inicio de un largo pulso entre el Gobierno y los estibadores.

Si se introducen enmiendas al decreto se encontraría con la negativa de la Comisión"

Pese a estas circunstancias a priori adversas para la prosperidad de la reforma, De la Serna dijo confiar en que el resto de grupos del hemiciclo den su respaldo a la iniciativa del Gobierno, aunque preguntado por los apoyos asegurados a día de hoy el ministro sostuvo en rueda de prensa que el Ejecutivo sigue "hablando con todos". Además, resaltó que no hay margen para introducir modificaciones al articulado previsto desde principios de febrero. "Este real decreto es el límite de flexibilización máximo tras unas negociaciones durísimas con la Comisión Europea", sostuvo de la Serna.

El decreto, según el borrador difundido en su momento, contempla la extinción de las actuales sociedades de estiba que operan en cada puerto y que tienen en su plantilla a todos los estibadores (6.150 en España) para dar paso a un mercado de contratación liberalizado. El texto establece la posibilidad de que los trabajadores actuales pasen a las empresas o se agrupen en centros portuarios de empleo y que en caso de ser despedidos las Autoridades Portuarias asuman el coste de las indemnizaciones. Para los sindicatos, el articulado supone la puerta a un despido masivo de estibadores en los tres años del periodo transitorio para su sustitución por empleados con salarios más bajos. La reforma nace de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tumbó el modelo actual en 2014, pendiente de ser liberalizado desde entonces.

El documento "se ajusta estrictamente a nuestra obligación de acatar la sentencia y lo flexibiliza al máximo a favor de los trabajadores, de acuerdo con lo que nos habían solicitado hasta el límite permitido por la Comisión Europea", remachó el ministro, quien agregó que sí posee el consenso del sector empresarial.

De la Serna apuntó que a partir del texto, los sindicatos de estibadores y las empresas disponen de un año para hacer los ajustes necesarios dentro de la negociación colectiva.

Los estibadores y la patronal Anesco están reunidos en una mesa de negociación bajo la mediación del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, para buscar un acuerdo sobre cuestiones como la subrogación de los actuales trabajadores para mantener el empleo indefinido, los requisitos de formación o la organización del trabajo en los muelles para que ésta recaiga en las empresas estibadoras. Las conversaciones, salvo cambios, se reanudarán la próxima semana.

El ministro valoró positivamente que haya un diálogo en marcha pero a renglón seguido dijo resultarle "un poco extraño" que siga convocada la huelga por parte del sindicato Coordinadora y las otras centrales con representación en el sector. "Sería bueno que la negociación se pudiera hacer sin lo que supone tener una huelga que condiciona a la otra parte de la mesa y que, desde luego, no facilita las cosas", reflexionó.

La tramitación de la reforma como real decreto ley, una de las figuras legales para tramitaciones legislativas urgentes, se encuentra regulada por el artículo 86 de la Constitución Española.

En él se establece que tras la aprobación por el Consejo de Ministros, la norma debe pasar en un plazo no superior a los 30 días por el Congreso de los Diputados con tres escenarios posibles: la convalidación del decreto, su rechazo o la tramitación de la reforma como proyecto de ley con las aportaciones del resto de grupos. Tanto para la convalidación como el rechazo sólo es necesaria la mayoría simple de la cámara.

De la Serna alertó que si se introdujeran enmiendas, el decreto se encontraría con la negativa por parte de la CE, con lo cual no sólo, no se evitaría la multa de 134.000 euros diarios, sino que además no se detendría el proceso. El ministro aseguró que el proceso se detendrá y habrá un desestimiento cuando exista la convalidación del documento por parte del Parlamento, lo que supone descargar parte la responsabilidad del Gobierno al resto de partidos políticos.

No hubo pronunciamientos públicos por parte de las principales fuerzas políticas en la jornada de ayer, si bien el Partido Socialista ha mantenido desde el origen de la crisis de la estiba su rechazo a una tramitación sin consenso entre las partes. Unidos Podemos se ha mostrado abiertamente contrario a los cambios mientras que el Partido Nacionalista Vasco expuso en su momento reticencias ante el artículo que deriva a las Autoridades Portuarias el pago de las indemnizaciones por despido, en caso de producirse.

Dentro del arco parlamentario, Ciudadanos logró la pasada semana más tiempo para la negociación sin que se haya entrado en detalles sobre su grado de coincidencia con el espíritu de la reforma. No obstante, el apoyo de los diputados de este grupo sería insuficiente para superar el primer corte. El Gobierno necesita, por tanto, que el PSOE apoye la reforma o al menos se abstenga si Ciudadanos acaba dando su apoyo al Ejecutivo del PP.