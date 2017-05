El Gobierno analiza cómo afrontará el nuevo decreto de reforma de la estiba

El Gobierno comienza a dar signos de que prepara su segundo intento para reformar el sector de la estiba. Un asunto que se encuentra atascado desde que el pasado 16 de marzo el Congreso de los Diputados rechazara -por muy escaso margen- la convalidación del primer decreto ley con el que el Ejecutivo pretendía liberalizar este sector. La reforma cuenta con el rechazo frontal de los sindicatos por entender que busca abrir la puerta a un despido masivo de estibadores y la precarización del trabajo en los muelles.

El Consejo de Ministros analizó ayer un informe del titular de Fomento, Íñigo de la Serna, en el que detalla las negociaciones que está manteniendo para abordar la reforma con la aprobación de un nuevo real decreto ley, según reconoció el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo.

"El ministro de Fomento, desde el rechazo del Congreso a la convalidación el decreto ley de la estiba, ha trabajado con denuedo para lograr su aprobación. Nos ha informado que estas negociaciones continúan", explicó, aunque sin entrar en detalles sobre el contenido de las negociaciones, si existen nuevos apoyos políticos respecto de los cosechados en marzo o las fechas estimadas en las que se prevé afrontar este nuevo intento. "El ministro sigue en este momento trabajando, ha informado de que hay distintas hipótesis y posibilidades, que además quiere que cuenten con el aval de la Comisión Europea", zanjó. De la Serna no compareció en la rueda de prensa posterior a la sesión de ayer.

La reforma de la estiba persigue dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) recaída sobre España en diciembre de 2014 por entender que el modelo actual contraviene la libertad de establecimiento. Ello motivó una primera multa del Tribunal de la UE en diciembre de 2014, que actualmente acumula 23,3 millones de euros y cuyo incumplimiento puede acarrear una segunda sanción a razón de 134.000 euros diarios más.

De la Serna debe presentar al Consejo de Ministros un nuevo real decreto ley para modificar el régimen legal de este sector, tras lo cual comenzará a contar el plazo de un mes para su posterior convalidación parlamentaria.

Han pasado siete semanas desde que se derogara el primer decreto. El nuevo texto legal incluirá, según ha asegurado desde entonces el ministro en numerosas ocasiones, un real decreto que recogerá la propuesta de mediación sobre los términos laborales de la reconversión del sector que redactó Marcos Peña, el mediador de las negociaciones que el Gobierno mantuvo en los meses de febrero y marzo con patronal y sindicatos.

Los sindicatos reclaman que el real decreto incluya la subrogación de todos los estibadores, tal y como pactaron con los empresarios en un acuerdo que fue rechazado por el Ejecutivo. La propuesta de Marcos Peña no incluye esta subrogación de forma expresa.

"La intención del Gobierno es cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, primero, porque tenemos la obligación de hacerlo y, además, para evitar la multa", remarcó Méndez de Vigo. "Esto es lo que intenta evitar el ministro con el nuevo decreto ley, acomodando los avances de la negociación colectiva en un real decreto u otra norma y encontrando además apoyos de otros grupos políticos para la convalidación", aseguró el ministro portavoz.

De la Serna se ha comprometido a entregar los borradores de la reforma a la patronal y los sindicatos para que puedan realizar aportaciones previo a la nueva tramitación.

El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, resaltó ayer en una entrevista concedida a Diario de Cádiz estar convencido de que pronto habrá avances. "Creo que es un tema ya muy maduro y estoy convencido de que de una forma inmediata vamos a tener resultados. Hay una sentencia que cumplir y los plazos son perentorios", apuntó Llorca, quien enfatizó que existe un marco decidido por parte de la Comisión con respecto al cumplimiento del fallo. "Estoy convencido de que todos seremos capaces de poder hacer la reforma que nos exige el tribunal de Luxemburgo, la legislación comunitaria y que nos exige también la competitividad de los puertos españoles", manifestó al respecto.

El PSOE reclamó ayer al Ejecutivo que evite caer en la imposición y negocie la reforma. "Le pedimos que no provoque más división, vivimos en una democracia y las leyes hay que negociarlas, no sacar una reforma por unos votos raquíticos", aseguró ayer el diputado Salvador de la Encina. "Cuando el Gobierno plantea de nuevo ese decreto es porque a lo mejor pudiera tener apoyos parlamentarios, aunque a nosotros no nos consta que ningún grupo haya modificado su opinión ni vaya a modificar el sentido de su voto", aseguró.

El socialista alertó del enorme perjuicio que tendría acabar con la paz social en el sector y especialmente para el puerto de Algeciras, el principal perjudicado hasta el momento. Los datos apuntan a que se está produciendo un desvío de barcos. "Hasta 73 en los últimos meses, solo ante el anuncio de huelga, en el puerto de Algeciras", dijo.