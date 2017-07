Gibraltar suspende hasta el 7 de agosto la pesca del atún rojo

El Departamento de Medio Ambiente, Patrimonio y Cambio Climático de Gibraltar implementará una suspensión temporal de la temporada abierta del atún 2017. El plazo se extenderá desde el 16 de julio al 6 de agosto de 2017, ambos inclusive.

La pesca del atún rojo quedará prohibida durante este periodo, en el que se incluye la captura y liberación de los túnidos.

Esta acción ha sido tomada debido al hecho de que las capturas han sido muy elevadas este año en la parte inicial de la temporada y han superado las 9 toneladas tras tan solo cuatro semanas. De esta guisa, la medida permitirá extender la temporada hasta el final del verano.

Al mismo tiempo, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas o ICCAT) ha aumentado un 20% la cuota general. Aunque Gibraltar no es miembro de ICCAT, por lo general su normativa suele ir en paralelo.

La temporada se reabrirá el lunes 7 de agosto de 2017.