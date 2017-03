Fomento considera resuelto el futuro laboral de los estibadores algecireños

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, considera resuelto el futuro laboral de los estibadores del puerto de Algeciras tras el compromiso del grupo Maersk de asumir a todos los trabajadores, por lo que sostuvo ayer que dicho anuncio "pone fin al problema" en el puerto de Algeciras ante la liberalización del sector que promueve el Gobierno.

La comisaria de Transportes de la Unión Europea, Violeta Bulc, por su parte urgió ayer de nuevo a la convalidación parlamentaria del decreto para la apertura a la competencia en esta actividad y puso sobre la mesa un ultimátum. Bulc presionó a los diputados españoles con "tomar medidas" si este trámite no sale adelante antes del 24 de marzo, aunque dejó abierta la puerta a la negociación social para amortiguar los efectos de la reforma sobre los trabajadores.

Empleo condiciona que haya ayudas a la reconversión al avance de las negociaciones

De la Serna insistió en considerar posible una solución pactada para el conflicto en declaraciones efectuadas tanto por la mañana como por la tarde; más aún con el aplazamiento a la próxima semana del trámite de convalidación del real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de febrero. Y puso a Algeciras, donde ejercen el 33% de los estibadores españoles, como ejemplo para esa resolución. "Maersk ha mantenido un compromiso público ante todos los españoles para absorber al 100% de trabajadores de Algeciras, a los que les mantiene las condiciones, por lo que no va a haber despidos", insistió De la Serna.

Las palabras del titular de Fomento se basan en la valoración que realizó a Europa Sur el director de operaciones para el Sur de Europa de Maersk Line, Carlos Arias, en una entrevista publicada el pasado domingo. En ella, Arias sostuvo que en el puerto de Algeciras no sobran estibadores y que, por tanto, nadie debía ver amenazado su empleo ante el cambio de modelo en la prestación del servicio.

"Los sindicatos tienen un oportunidad de oro para demostrar que no quieren mantener el statu quo, sino que quieren mantener el empleo", afirmó el ministro, quien apeló al "margen" que está dando el Ejecutivo para que se alcance un acuerdo satisfactorio para todas las partes. "Si no se quiere alcanzar un acuerdo es porque no se quiere", zanjó.

Los sindicatos han defendido desde el primer minuto que se busque una solución universal para garantizar el empleo de todos los portuarios, 6.150 en todo el país, sin distingos entre los muelles a través de un registro profesional similar al de otros países europeos.

Las declaraciones de De la Serna se efectuaron antes la comparecencia de la comisaria de Transportes de la Unión Europea, Violeta Bulc, en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados. Bulc advirtió de que la Comisión Europea "tomará medidas" contra España en el caso de que el decreto de reforma no se convalide en el Congreso antes del próximo 24 de marzo. "La Comisión Europea respalda plenamente el real decreto-ley, lo esperamos desde que hace dos años se dictó la primera sentencia en contra de España. Hemos esperado mucho tiempo y hay dos sentencias en contra", dijo.

La comisaria recordó que la Comisión paralizó el proceso sancionador contra España por incumplimiento de la normativa europea con su régimen de estiba cuando el Ejecutivo anunció que se disponía a cambiarlo. "Ahora, creemos que esta reforma se puede aprobar antes del próximo 24 de marzo, de lo contrario, la Comisión adoptará medidas ulteriores", alertó Bulc.

Aunque no detalló esas medidas, de sus palabras se sobrentiende que se refiere a la multa coercitiva que suma ya 22 millones de euros y la posibilidad de una segunda sanción a razón de 134.000 euros diarios hasta que se ponga en marcha la reforma.

El 24 de marzo es el límite que tiene el Gobierno para ratificar el decreto por mayoría simple dado que el reglamento del Congreso fija un mes entre la aprobación de un decreto en el Consejo de Ministros y su ratificación parlamentaria. Hasta el momento carece de apoyos políticos para superar este trámite, lo que derivaría en su derogación.

La comisaria también alentó al mantenimiento del diálogo social para acordar elementos sobre la fase de aplicación de la reforma. Pero también sostuvo que el caso no se debe comparar con otros Estados miembros de la UE donde se han puesto en marcha registros profesionales, como Bélgica. "Os invito a ser francos, constructivos y a que no os levantéis de la mesa de negociación, porque sé que al final se encontrará la solución", concluyó.

La oposición coincidió en sus intervenciones ante Bulc en reclamar al Gobierno que esté presente en la mesa negociadora para desbloquear la situación, dado que el mediador carece de potestad para influir en el articulado del decreto. Bulc se comprometió a responder por escrito a todas las preguntas de los diputados, dado que la sesión tuvo que levantarse a las 15:00 al coincidir con el arranque de la sesión plenaria de la Cámara Baja.

El Ministerio de Empleo, por su parte, ratificó que articulará ayudas para la reconversión del sector de la estiba para contribuir así a un acuerdo, según confirmó la titular del Departamento, Fátima Báñez. "Se trata de un plan de ayudas complementario al compromiso de mantenimiento del empleo y de competitividad manifestado ya por las empresas para contribuir a la reordenación del sector en cumplimiento de una sentencia comunitaria", se limitó a detallar Fátima Báñez en el Senado.

La ministra consideró que la negociación ocupa el momento actual. "Conforme avance la negociación, el Gobierno planteará medidas que complementen la reordenación del sector en España", concluyó Báñez.