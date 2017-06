Coordinadora reclama a la patronal que recapacite y busque un acuerdo

El sindicato Coordinadora reclamó ayer a la patronal nacional de la estiba (Anesco) que recapacite y busque un acuerdo que permita devolver la paz social a los puertos. El representante para la zona de Andalucía del sindicato, Manuel Cabello, dijo ayer desear que las empresas acuerden volver al diálogo. "No nos esperábamos la reacción de Anesco en la última reunión. La patronal tiene que recapacitar y buscar puntos de encuentro para no estar en un estado de huelga permanente", valoró Cabello tras subrayar que en Algeciras el paro de ayer fue absoluto.

La última reunión entre sindicatos y patronal se celebró el pasado martes, cuando la representación laboral ofreció adelantar la mitad de la rebaja salarial que había propuesto previamente a los empresarios (un 5%) a cambio de la subrogación de los portuarios. El otro 5% se reduciría cuando se formalice plenamente la transformación del sector, para lo que planteaban un plazo hasta el 30 de septiembre con paz social garantizada para negociar los ajustes de la plantilla (prejubilaciones).

Anesco sostuvo que no podía comprometerse en ese momento y emplazó a la asamblea que celebrará mañana para responder, aunque siempre ha condicionado la subrogación al estudio previo de la dimensión de las plantillas puerto por puerto. Los trabajadores insten en que debe hacerse al revés. "Para negociar, pedimos primero una garantía del empleo para todos. Porque sin eso no sabemos siquiera si somos o no trabajadores de las empresas. Estamos dispuestos a negociar las condiciones y la operativa de los puertos pero siempre y cuando la totalidad del empleo esté garantizado", remachó Cabello.

Para el representante sindical, anuncios como la compra de Noatum por parte de la china Cosco suponen la evidencia de que la reforma del sector buscaba allanar el camino "a las políticas neoliberales que rechazamos". Cabello también rechazó que APM Terminals quiera ejercer presión anunciando el desvío de tráficos de Algeciras a Tánger-Med.

Los estibadores de Algeciras se concentraron a media mañana junto al Centro de Formación Portuaria, al lado de la explanada donde cada mañana se realizan los nombramientos. "Estamos dispuestos a cubrir servicios mínimos si se nos reclaman. Pero por el momento no ha habido ningún nombramiento ni solicitud de servicios mínimos. Los trabajadores están concienciados de que tienen que defender sus puestos de trabajo", valoró Cabello.

Los estibadores del puerto de Cádiz tienen programada para hoy a mediodía una asamblea a la que asistirán una representación del comité de estibadores del puerto de Algeciras. Posteriormente, en torno a las 13:00, los portuarios gaditanos y algecireños han convocado una concentración junto a la puerta de acceso al muelle de Cádiz, por la Plaza de Sevilla, en la que se protestará por la actual situación que vive el sector.

Tras la jornada de ayer, Podemos Andalucía reclamó al Gobierno que derogue la reforma del sector por entender que carece de respaldo y tras una huelga que calificó de "histórica".