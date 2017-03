Coordinadora exige un representante estatal en la negociación

Sin el Gobierno, no hay acuerdo que valga. Esa es la postura que mantienen los trabajadores de la estiba, expresada por el sindicato mayoritario, Coordinadora. Los estibadores reclaman que un representante del Ministerio participe en las negociaciones emprendidas entre patronal y sindicatos con la mediación del CES, que serán retomadas mañana por la tarde después de varias sesiones infructuosas.

"Las empresas están pendientes del texto del real decreto para exponer su posición, para pronunciarse sobre si subrogarán o no a las plantillas, según el nivel de protección que la Ley les ofrezca", explica Antolín Goya, coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores Portuarios, "así hasta que no se vea si se lleva o no el texto al Congreso, si se convalida o no y las características de la mesa de negociación que se abra, no hay forma de que las reuniones que estamos manteniendo arrojen algún resultado fructífero, pues por su parte solo encontramos indefinición. Ni siquiera han aportado los datos de plantillas óptimas por puerto solicitados por el mediador".

El representante de los trabajadores insistió en que "la continuidad en el empleo de los actuales trabajadores portuarios, la subrogación ante los cambios empresariales en el sector, el mantenimiento de las tareas que realizamos, la regulación de la relación laboral especial y la cobertura legal para la negociación colectiva, son cuestiones que debe regular la nueva norma", destacó el sindicalista.

"Ante la imposibilidad de avanzar en las negociaciones si no está en la mesa el responsable de incorporar las medidas que se negocien en la Ley y el garante de que la posición de las empresas se defina, solicitamos que el Gobierno forme parte de la misma. De este modo lograremos lo que debería ser el objetivo de todos: una mejora en el modelo de estiba que, además, dé respuesta a lo estipulado en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE", reclamó Goya.

En el mismo sentido se pronunciaba ayer el diputado socialista Salvador de la Encina: "Sin la participación del Gobierno no se puede tener avance real". Por ello reclamó una vez más que se derogue el decreto y se negocie un nuevo documento.

La nueva reunión se producirá dos días antes de que el viernes día 10 empiece el calendario de huelgas convocado en los puertos, si no vuelve a retrasarse. A la nueva reunión están convocados los representantes de los sindicatos (Coordinadora de Trabajadores del Mar, CCOO, UGT, CIG y USO), de la patronal Anesco y el mediador, el presidente del CES Marcos Peña.