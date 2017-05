Coordinadora critica que no se haya enviado el texto a los trabajadores antes de aprobarlo

Los trabajadores de la estiba se sienten "engañados" y rechazan "de manera absoluta y enérgica" el nuevo real decreto ley aprobado hoy en el Consejo de Ministros, pues aseguran no conocer su contenido y, por lo tanto, "no han tenido oportunidad de analizarlo y aportar propuestas, tal como se comprometió el ministro de Fomento" con los sindicatos y la patronal. Para Coordinadora, el principal sindicato de la estiba, se trata de una postura "autoritaria y abusiva" y amenaza con ir a la huelga si, una vez analizado el decreto, no responde a los requerimientos de los trabajadores.

"A pesar de los múltiples ofrecimientos de diálogo y consenso hechos por los estibadores, incluso del acuerdo alcanzado por trabajadores y patronal, el ministro de Fomento ha preferido seguir adelante con un plan opaco del que, a día de hoy, se desconoce su fundamento; todo apunta a que solo busca el bienestar de las grandes corporaciones", aseguran los estibadores.

Pese a ello, remarcan, el colectivo de portuarios "hará un nuevo ejercicio de responsabilidad, analizará el texto del real decreto, cuando lo remita el Gobierno, que esperan sea hoy, y una vez evaluado tomará las decisiones pertinentes". Si el texto "no garantiza la estabilidad en el empleo para todos los trabajadores y la profesionalidad de la estiba" se plantean acciones "contundentes" como el ejercicio del derecho a la huelga. Del mismo modo, se establecerán contactos con todos los grupos parlamentarios para solicitarles el rechazo a una iniciativa del Gobierno, "impuesta de una forma autoritaria", que a su juicio esconde "un expediente de regulación de empleo para más de 6.000 trabajadores organizados y con capacidad de negociación colectiva".

Por su parte, la patronal Anesco confirmó que tampoco los empresarios han podido conocer el texto de forma previa ni han participado en ninguna negociación. LA Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias (Anesco) "estudiará detenidamente su contenido íntegro, una vez sea publicado, para valorar su repercusión en el sector", ha asegurado en un comunicado. Asimismo, la patronal "espera poder conocer, a la mayor brevedad, el borrador de Real Decreto que pretende tramitar el Gobierno como desarrollo reglamentario del Real Decreto Ley".

La Asociación Empresarial hace, de nuevo, "un llamamiento al diálogo a todos los agentes implicados, de forma que se eviten conflictos laborales que perjudican gravemente y de manera irreparable a las empresas del sector y al conjunto de la economía española".