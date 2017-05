Ciudadanos no asegura su apoyo al nuevo decreto de reforma de la estiba

Aguado subrayó que, primero, hay que sentarse a negociar con la patronal, con los sindicatos y el resto de las formaciones políticas, y "cuando tengas el apoyo, entonces sí dar ese paso". A la formación naranja le parece de nuevo "una irresponsabilidad" por parte del PP presentar ese decreto "sin consensuar y, en cualquier caso, analizaremos el texto y intentaremos llegar a la mejor solución posible", reiteró. A su juicio, las cosas no se hacen y no se deben hacer así, "especialmente con un Gobierno en minoría como el de Mariano Rajoy que tiene que buscar consensos", lamentó.

"Estamos analizando el texto, pero desde luego lo que no nos gusta son las formas", manifestó Aguado, que criticó al Partido Popular por seguir "anclado en su arrogancia de la mayoría absoluta en presentar los decretos y luego negociar". Tendría que ser al revés, primero hay que negociar y, luego, presentar los decretos, si no, el Gobierno "se puede encontrar con un voto en contra, que fue con lo que se encontró en el Congreso la última vez que presentó esta iniciativa", advirtió.

De la Serna avisa en Pekín de los riesgos de una huelga

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, adviritió ayer de los riegos que tendrían las huelgas previstas por los estibadores ante la aprobación del decreto que reforma este sector y que considera que garantiza el mantenimiento del empleo. De la Serna se referirió al anuncio de huelga de los estibadores en declaraciones a los periodistas en Pekín, donde participa en las sesiones del foro económico y comercial sobre la Nueva Ruta de la Seda al que asiste también el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los sindicatos de estibadores, tras conocer el decreto aprobado por el Gobierno, presentaron un preaviso para ocho jornadas de huelga, cuatro de ellas en mayo y otras tantas en junio. Las movilizaciones se llevarán a cabo entre el 24 de mayo y el 9 de junio, concretamente todos los lunes, miércoles y viernes en horas impares. Ante ello, el ministro alertó de que este tipo de movilizaciones generan un grave daño a la economía del país y a los propios puertos. En concreto, resaltó que provoca un riesgo evidente de que alguno de los tráficos marítimos que se desvían cuando se anuncia una huelga, no se recupere posteriormente y se dirija hacia puertos de otros países. "Eso es lo que no desea nadie, ni las empresas, ni el Gobierno, ni seguramente los propios sindicatos", añadió antes de confiar en que, finalmente, no se lleven a cabo esas huelgas. Cree que no deberían convocarse porque el decreto incluye "medidas más que suficientes para garantizar el mantenimiento del empleo y mejorar la productividad de los puertos". De la Serna reiteró el optimismo del Gobierno para aprobar el nuevo decreto, tal y como expuso ya en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. cree que lo facilitan las incorporaciones "positivas" que ha habido en el decreto. "Somos mucho más optimistas para esa convalidación puesto que los encuentros mantenidos con otros grupos nos marcan un escenario en el que por aprobación directa o por abstención, tengamos la mayoría suficiente para aprobarlo", añadió. De forma especial, destacó las conversaciones que ha habido con el PNV, con Ciudadanos y con el PDeCAT.