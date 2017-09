Ceuta plantea que las navieras tengan un viaje con precio reducido a Algeciras

El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) presentó ayer a la junta de portavoces de la Cámara autonómica los informes encargados al bufete de abogados Gómez Acebo & Pombo y a RBB Economics Spain que respaldan jurídica y económicamente la posibilidad de que el Estado imponga como obligación de servicio público a las navieras que operan entre la ciudad autónoma y Algeciras ofrecer cada día un viaje de ida y vuelta a precios reducidos, entre 15 y 20 euros por pasajero o vehículo y trayecto, tasas portuarias incluidas.

La consejera de Hacienda del Ejecutivo ceutí, Kissy Chandiramani, trasladó a los portavoces los pasos que ahora dará la administración autonómica ante el Ministerio de Fomento y la Dirección General de la Marina Mercante para materializar esta pretensión. Ceuta pretende que sea a través de un Real Decreto.

El Ejecutivo ceutí pretende elevar la iniciativa a Fomento y Marina Mercante

Los dictámenes recibidos interpretan que el "anormalmente bajo" nivel de ocupación de los barcos que unen Ceuta con Algeciras, de entre un 20% y un 22% en el caso del pasaje y de entre un 16% y un 30% en el de los vehículos, responden a "la decisión de las navieras de conservar horarios y derechos de pasaje" y no lastran su cuenta de resultados, pues obtienen "beneficios extraordinarios" en la línea marítima, "muy superiores" a un beneficio empresarial teórico del 8,5%.

Los expertos contratados también apuntan que los precios actuales "son absolutamente desproporcionados en comparación con los practicados en el resto de las líneas entre puertos españoles" o en líneas de navegación de ámbito internacional en Europa.

Entre sus conclusiones se apunta que sólo la existencia de "una demanda cautiva" y de algún tipo de "acuerdo expreso o tácito" puede explicar una política de oferta "disparatada" como la existente.

La línea marítima entre Ceuta y Algeciras se declaró de interés público hace diez años y ahora el Gobierno de la Ciudad aspira a exigir "el establecimiento de una tarifa máxima en una de las rotaciones que cada operador está obligado a prestar". Dichos precios máximos serían de 15 euros por trayecto para pasajeros y de 20 para vehículos, con tasas incluidas pero sin computar la bonificación del 50% para residentes en la localidad norteafricana.

La propuesta, defiende el Gobierno ceutí, no limitaría el número o variedad de operadores en el mercado, no restringiría su capacidad para competir y tampoco recortaría los incentivos para hacerlo, pues "la variable precio no es una sobre la que los operadores desarrollen estrategias competitivas diferenciadoras".