Baleària apuesta por el gas natural

La compañía Baleària ha encargado al astillero italiano Cantiere Navale Visentini la construcción de dos ferris gemelos con motores duales de gas con una inversión total prevista de 200 millones de euros. Los buques, que tendrán una eslora de 186,5 metros y una capacidad para 810 personas y 2.180 metros lineales de carga y 150 coches cada uno, estarán operativos a finales de 2018. Con la construcción de estas dos unidades -para los que no hay destino fijado- la compañía da un paso más en su apuesta por el uso del gas natural y la ecoefiencia aplicada a la flota. Los buques podrán alcanzar una velocidad de 24 nudos gracias a dos motores duales con una potencia de 20.600 kilovatios. El uso del gas natural licuado y de otras energías limpias permitirá reducir en más de un 40% las emisiones de CO 2 y NO x , y eliminar las emisiones de azufre y otras partículas.