Anesco cifra en un 70% la caída de la actividad portuaria

Los estibadores de los puertos rechazan que estén llevando cabo huelgas o medidas de presión encubiertas durante las labores de carga y descarga de los barcos en protesta por la pretensión del Gobierno de liberalizar el sector por decreto. A lo más que ha llegado el sindicato mayoritario en esta actividad es a reconocer que "hay un malestar muy importante" en este colectivo, "que no trabaja con las mismas ganas y alegría que en una situación normal".

Antolín Goya, el coordinador del principal sindicato del sector, la Coordinadora de Trabajadores del Mar, valoró que así están los ánimos en los muelles tras la reunión celebrada ayer en el Ministerio de Fomento para tratar de acercar posturas.

Tras el encuentro, el portavoz de la patronal de empresas de estiba Anesco, Juan Aguirre, reclamó "el cese inmediato" de las acciones reivindicativas que, según denunció, se están llevando a cabo por parte de los trabajadores de los puertos. Anesco asegura que estas actuaciones están provocando "un descenso del 70% en el rendimiento de los puertos, con el consiguiente perjuicio a empresas y a la economía", según indicó su portavoz en una intervención tras la que no admitió preguntas.

El secretario de Estado de Infraestructuras de Fomento, Julio Gómez-Pomar, llamó a que se mantenga la sensatez durante los días de negociación y no se caiga en situaciones de presión y violencia fuera del derecho laboral y el derecho de huelga.

El dirigente de Coordinadora también rechazó cualquier iniciativa de presión ilegal. "No estamos avalando reivindicaciones que no se ajusten a la legalidad, ni mucho menos violentos. Pero, evidentemente, hay un malestar muy importante en los puertos", añadió. "No es igual levantarse para ir a trabajar cuando está en cuestión su empleo y tu trabajo", continuó Goya. "Los trabajadores se enfrentan a una situación anómala y rara, y ello hace que la gente no trabaje con la misma alegría y ganas. Pero estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y no avalamos ninguna actividad o reivindicación fuera de lo legal", concluyó.