Andalucía reclama más cuota del atún para las almadrabas en 2018

Hace nueve años, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat) aprobó un plan de recuperación del atún rojo, en aquel entonces en muy mal estado. Según el sector, los informes científicos apuntan a una recuperación de la especie, por lo que esperan que suban las cuotas en la próxima reunión que el Iccat tendrá en noviembre en Marrakech (Marruecos). Ante ella, el Gobierno central intenta consensuar una postura para el reparto de la futura cuota y las comunidades autónomas han empezado a mover ficha: en el caso de Andalucía, reclama un mayor cupo para los profesionales que sufrieron el recorte de 2008, como las almadrabas y la flota de cañas y líneas de mano del Estrecho.

España es el país europeo que más atún rojo extrae, con 4.244 toneladas repartidas entre 386 unidades; el cerco y las almadrabas aprovechan la mayor parte del cupo, aunque otros navíos como los de Almería, Canarias o País Vasco tienen contingente para capturarlo. Actualmente el Total Admisible de Capturas (TAC) para todos los países de Iccat es de 23.000 toneladas; Andalucía ha señalado que si se mantienen las condiciones de reparto actuales de Iccat, el TAC podría elevarse a 36.000 toneladas y España podría tener un cupo cercano a las 6.800 toneladas.

El sector pesquero espera un aumento del cupo ante la mejoría de la especie

Las posiciones sobre cómo debe distribuirse la cuota nacional y cualquier incremento son muy divergentes y por ello la Secretaría General de Pesca está pidiendo opinión a todos los sectores. y la Junta de Andalucía lo tiene claro: quienes sufrieron el recorte deben beneficiarse de ese aumento de la cuota y recuperar así el cupo perdido. Así lo defendió la directora general de Pesca de la Junta de Andalucía, Margarita Pérez, en la reunión celebrada ayer. Andalucía espera dar finalizado el plan de recuperación del atún rojo y considera que se debería "resarcir" el esfuerzo los barcos del cebo vivo del Cantábrico y País Vasco, las embarcaciones de cerco del Mediterráneo -entre ellas las catalanas-, las almadrabas andaluzas, la flota de cañas y líneas de mano del Estrecho y los barcos de palangre de superficie del Mediterráneo.

También plantea que el resto de las capturas permitido se reparta en función de los criterios que se acuerden en el ámbito nacional entre estos operadores que "históricamente han capturado atún y los que se han incorporado en los últimos años a la pesquería a través de la capturas fortuitas".

Por el contrario, Canarias ha pedido un nuevo reparto que favorezca más a los 250 barcos del archipiélago que capturan la especie y que tenga en cuenta aspectos ambientales y socio-económicos, rechazando los criterios históricos.

El secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, destacó a Efeagro la importancia de que los científicos reconozcan "la clara recuperación del atún" y que se refleje en incrementos del Total Admisible de Capturas. Cepesca, que agrupa a barcos de cerco (catalanes), cañeros, flota del Estrecho, palangre del Mediterráneo y caña, no ha fijado aún una posición e iniciará reuniones para llegar a un consenso. No obstante, Garat remarcó que Cepesca defenderá la salvaguarda de la "seguridad jurídica de las empresas" en el reparto.

La Federación Nacional de Cofradías Pesqueras (FNCP) expuso que el plan de recuperación fue un "calvario" que sufrieron especialmente flotas artesanales del Estrecho, Canarias y el Mediterráneo, porque "fueron eliminadas de la pesquería de un plumazo". La FNCP recuerda que desde 2013 estos barcos han podido "meter la cabeza" gracias a la cuota para pesca "incidental"-buques que extraen otras especies además de atún-, pero la cantidad es pequeña y las exigencias impiden consumirla. Las cofradías pidieron que se quite ese "estigma" de "incidental" y que se fijen nuevos criterios de reparto entre barcos de un censo, con cuotas "no vendibles", de forma que si un navío no las emplea, reviertan en el resto.