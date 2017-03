Algeciras pierde una docena de escalas de Maersk en tres semanas

La cancelación de otras tres jornadas de huelga en el sector de la estiba no ha evitado que parte del tráfico del puerto de Algeciras se haya desviado ya hacia otros enclaves, entre ellos el muelle marroquí de Tánger-Med. La naviera Maersk Line, la principal compañía que opera en Algeciras, ha reubicado en otros puertos de África y Europa una docena de escalas en las tres semanas que van desde finales de febrero hasta los movimientos previstos de cara al próximo 15 de marzo.

Maersk Line aplica un plan de contingencia por la situación de inestabilidad en las labores de estiba en los puertos españoles que supone evitar las escalas en las dársenas nacionales. El plan, anunciado la semana pasada, también es extensivo a la naviera aliada MSC. Conforme al mismo, cuyos detalles están disponibles en la web de Maersk Line, entre el 27 de febrero y el 15 de marzo la compañía desviará 25 barcos de los que 12 tenían previsto atracar en Algeciras. Otros puertos evitados con estas medidas son los de Valencia y, en menor medida, Barcelona.

Confío en que se retire el decreto y también la huelga para negociar con tranquilidad"

De las doce escalas que han pasado de largo, seis se fueron o acabarán en el vecino puerto de Tánger Med. Se trata de los buques Maersk Lanco, Diamantis, Sealand New York, Maersk Denver, MSC Kolkata y Northern Monument. Los dos últimos llegarán a la orilla marroquí hoy y el día 15, respectivamente.

El puerto egipcio de Port Said también entra en estos planes alternativos a Algeciras, con dos desviaciones previstas de los buques Río Blanco y Madison Maersk para los próximos días 13 y 15, coincidentes con sendas jornadas de huelga ahora desconvocadas. Aunque se hayan suspendido los paros para esos días, el desvío continúa para evitar desvirtuar la cadena de suministro. Otros puertos que han recibido buques asignados a Algeciras son Valencia, el portugués de Sines y el holandés de Róterdam.

También hay tráfico que llega por estos cambios. Dos escalas previstas para Valencia acabarán en Algeciras. E incluso se prevén desvíos de buques desde Tánger-Med a Malta con el fin de evitar un colapso en sus muelles.

La aplicación de este plan de contingencia según esta descripción fue validada por fuentes de la compañía en Algeciras a preguntas de este periódico. Estas mismas fuentes subrayaron que los cambios son fruto del impacto de la actual situación.

Los sindicatos han suspendido hasta el momento ocho de las doce jornadas de huelga convocadas entre febrero y marzo a raíz del conflicto en el sector de la estiba. Ante el avance en las conversaciones entre las centrales y la patronal, así como los sucesivos retrasos del Gobierno a la hora de tramitar la reforma del sector, primero se aplazaron los paros fijados para los días 20, 22 y 24 de febrero.

Luego se acordó no secundar los paros correspondientes a los días 6 y 8 de marzo, y el pasado miércoles quedaron sin efecto las movilizaciones previstas para hoy, viernes 10 de marzo, el próximo lunes 13 y el miércoles 15.

Por el momento, y a la espera de los acontecimientos, las centrales sindicales mantienen convocadas cuatro jornadas de huelga para los días 17, 20, 22 y 24 de marzo. En todos los casos se trata de paros en horas alternas.

Pero que no se haya llegado a la huelga efectiva no quiere decir que la situación se haya saldado sin consecuencias dado que prácticamente todas las navieras, no sólo Maersk Line, han puesto en marcha planes alternativos para evitar llegar a puertos españoles.

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Manuel Morón, reconoció ayer durante una visita a obras portuarias en La Línea que la inestabilidad en el sector ya ha provocado estos efectos negativos. "La suspensión de la huelga es una buena noticia, pero desgraciadamente en un puerto de transbordo como el nuestro el simple anuncio de la huelga ya hace que se desvíen tráficos. Las empresas, ante el temor a que se produzcan paros, adaptan la logística de sus barcos y rutas utilizando otras líneas", explicó.

Morón abogó por una salida dialogada para el conflicto y exigió al Gobierno la retirada del decreto. "Confío en que el diálogo se reanude de verdad, con la participación del Ministerio, y que las dos partes contendientes, en este caso el Gobierno y los sindicatos, retiren sus armas. Que se retire el decreto y la huelga y se negocie con tranquilidad y sin amenazas de ningún tipo", conminó Morón.

El presidente del puerto de Algeciras consideró más factible abordar la reforma como proyecto de Ley. "Confío en que se llegue a un acuerdo que se plasme en el real decreto, que se debería tramitar como proyecto de ley para admitir enmiendas. Hace apenas unos días se ha proclamado un reglamento europeo en el que se incluyen elementos de protección para los trabajadores. Espero que se llegue a un acuerdo y que vuelva la estabilidad a los puertos", dijo.

Maersk Line reconoció en una entrevista concedida a Europa Sur por su director de operaciones para el Sur de Europa, Carlos Arias, que el mero anuncio de la huelga había restado 13.000 movimientos al puerto de Algeciras ante la elección de otras rutas por parte de los clientes, sin aplicar siquiera cambios por su parte.

Ante la volatilidad de la situación, con cambios constantes en el devenir de los acontecimientos como consecuencia de las negociaciones, otras navieras han optado por aplicar unos recargos a las tarifas de flete de los contenedores por la situación en España.

Es el caso de la francesa CMA CGM (segunda naviera del mundo por capacidad de carga y flota) y de la alemana Hapag Lloyd. CMA CGM aplicará desde hoy un suplemento de 100 euros en sus rutas entre el Caribe y Estados Unidos hacia España mientras que Hapag-Lloyd eleva la cuantía hasta los 300 euros para un contenedor de 12 metros (40 pies) igualmente para las rutas de importación y exportación desde Estados Unidos a partir del próximo 17 de marzo. Ambas medidas se revertirán cuando sea posible, según recogen las navieras en sus portales de internet.