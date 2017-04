Algeciras inicia hoy una misión comercial en Sao Paulo

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) y una destacada delegación de empresas del puerto emprende hoy una nueva misión comercial en Sudamérica con su presencia, hasta el jueves 6, en la feria Intermodal South America 2017 que se celebra en la ciudad brasileña de Sao Paulo.

Bajo la marca de Ports of Spain, y con el lema Once you're there, you're everywhere in Europe se pretende consolidar la percepción de España como la conexión ideal para atraer no solo las mercancías de import/export con España y Europa, sino también como base para los tránsitos marítimos. Los puertos del Estado estarán respaldados por una amplia comunidad empresarial.

El objetivo, por tanto, es incrementar los tráficos de los puertos españoles con los principales puertos de Sudamérica, con los que España ya mueve más de 41 millones de toneladas, y aquellos en tránsito con origen/destino a los principales centros de producción y consumo de Europa, que en la actualidad suponen cerca de 10 millones de toneladas.

La semana precedente el departamento comercial de la APBA buscó captar nuevos tráficos en Argentina, especialmente los de cítricos refrigerados tras un buen comportamiento durante el pasado año.