Algeciras acude a la feria Transport Logistic en Múnich

El puerto de Algeciras participa desde ayer, junto a otros catorce puertos españoles, en la feria Transport Logistic 2017, la más grande e importante de cuantas se celebran en Europa en el sector logístico y de transporte, que se desarrolla en ciudad alemana de Múnich hasta este viernes, 12 de mayo.

Los puertos españoles acuden agrupados bajo Puertos del Estado con el lema Ports of Spain: Once you're there, you're everywhere junto al ICEX y el Salón Internacional de la Logística (SIL). El principal objetivo de esta feria pasa por consolidar a España como la conexión ideal para atraer no solo las mercancías de import/export entre España y el principal centro neurálgico de la economía europea, sino también como base para los tránsitos marítimos.

El flujo comercial con los países europeos superó los 227 millones de toneladas en 2016, lo cual supone que más del 46% de las mercancías que se mueven por los puertos españoles tiene como origen o destino un país europeo. Considerando continentes, Europa duplica lo movido con África, 101,7 millones de toneladas (20,7%), que se coloca en segunda posición, seguido por América con 86,7 millones (17,6%), y Asia con 72,1 millones (14,7%).

Los puertos españoles buscan incrementar sus tráficos con los principales puertos europeos, y en particular con los puertos alemanes de Hamburgo y Bremen, principalmente, ya que con ellos se mueve el 70% del comercio import/export por vía marítima entre España y Alemania con 3 millones de toneladas sólo el año pasado.