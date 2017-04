Algeciras inicia en Argentina una misión comercial para el Cono Sur

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) y una destacada delegación de empresas del puerto de Algeciras emprendió esta semana una completa misión comercial en el Cono Sur que ha arrancado en Buenos Aires (Argentina) y concluirá la semana que viene en Sao Paulo (Brasil). Esta nueva entrada en el mercado Iberoamericano de la dársena del Estrecho está respaldada por el ICEX y Extenda y se integra en el programa ITI (Inversión Territorial Integrada) de la provincia de Cádiz.

La delegación algecireña mantuvo reuniones con la Cámara Española de Comercio y con la Federación de Exportadores de Cítricos de Argentina, en Buenos Aires.

En Tucumán, la provincia argentina que genera mayor exportación de cítricos, la delegación del puerto de Algeciras ha visitado la Estación Experimental Obispo Colombres, pionera en prevención de plagas para todo el cítrico que se exporta desde la zona. Allí las empresas que operan en el puerto de Algeciras fueron recibidas por el Ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández.

En 2016 las importaciones de cítricos de Argentina en contenedores refrigerados crecieron un 50% en el puerto de Algeciras, por lo que se trata de un mercado emergente.

En la misión, además de la Autoridad Portuaria, participan Algetransit, Bernardino Abad, Buqueland, Depósito Aduanero Sur de Europa, ECS360, Tiba Group y Total Logistic Services, Tránsito 2000.

Algeciras también participará del 4 al 6 de abril en la feria Intermodal South América 2017, que se celebra en la ciudad brasileña de Sao Paulo. Bajo la marca de "Ports of Spain", y con el lema Once you're there, you're everywhere in Europe se pretende consolidar la percepción de España como la conexión ideal para atraer no solo las mercancías de import/export con España y Europa, sino también como base para los tránsitos marítimos. Los puertos estarán respaldados por una amplia comunidad empresarial. El objetivo, por tanto, es incrementar los tráficos de los puertos españoles con los principales puertos de Sudamérica, con los que España ya mueve más de 41 millones de toneladas, y aquellos en tránsito con origen/destino a los principales centros de producción y consumo de Europa, que en la actualidad suponen cerca de 10 millones de toneladas.