Aesba alerta de la pérdida de trabajo por el nuevo código aduanero europeo

La entrada en vigor del Código Aduanero Único está impidiendo a las empresas de servicios del puerto de Algeciras que sigan realizando sus operaciones de avituallamiento o recogida de material a buques de terceros países fondeados en la Bahía. Esto está provocando que los numerosos movimientos que se hacen diariamente, como por ejemplo desembarcar para su reparación un extintor de incendios o un ancla, o cualquier material para su recambio, aceite, u otra mercancía ya no se puedan realizar, al ser consideradas actividades de importación y exportación, pero no existir control aduanero.

Esa es la denuncia que hace el presidente de la Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (Aesba), Manuel Piedra, quien explica que las autoridades aduaneras, atendiendo a la nueva regulación, no permite que se exporten o importen materiales desde un barco a unas instalaciones (ya sea otra embarcación o algunos muelles sin recinto aduanero) que no estén reguladas aduaneramente. La única solución es hacer estas operaciones con el buque atracado.

El puerto asegura que está trabajando junto a Aduanas para alcanzar una solución

"Esto es totalmente inviable. Cómo vamos a decirle a un barco de 300.000 toneladas que tiene que atracar en puerto para soltar una lancha salvavidas o un extintor para su revisión. Para estas operaciones en fondeo no se necesita ni práctico, ni remolcador y el barco permanece menos tiempo en el puerto. Es ridículo", aseguró Piedra. El presidente de Aesba (asociación que engloba a empresas provisionistas, consignatarias, talleres) añadió que estos servicios representan muchos movimientos y una gran actividad para estas empresas y "la Autoridad Portuaria no tendría capacidad para colocar estos barcos en atraque".

Esta normativa comunitaria, por tanto, sólo permite realizar estas operaciones de servicio al barco en muelles cerrados como APM ,TTI o Acerinox. "Sin embargo, no se toma en consideración la idiosincrasia del puerto de Algeciras, donde existe una actividad tan importante y en la que están implicadas tantas empresas de servicios". Como explica el representante empresarial, "la Bahía de Algeciras es como un área de servicio para los barcos, un stop and go. No podemos obligar a los barcos a que paguen un atraque para el avituallamiento".

El problema de fondo está en la ausencia de controles aduaneros en el fondeadero, aunque como resalta Aesba los objetos descargados pasan después por la Aduana de Algeciras, en una operativa que lleva un siglo funcionando.

Manuel Piedra explicó que esta situación está provocando cada vez más el desvío de estos tráficos a Gibraltar. "Había unas autorizaciones provisionales por parte de Aduana que se han ido suprimiendo paulatinamente hasta que ya, definitivamente, hace poco más de una semana ha dicho que no". Estos materiales, por tanto, están entrando por Gibraltar y el negocio se está quedando allí. "No podemos jugar porque la pelota está en el aire y estamos perdiendo mucho dinero", señaló Piedra. Aunque sea en atraque, en las instalaciones de Campamento tampoco se permite al ser una zona abierta y no controlada. "Entendemos que esta es una normativa comunitaria, pero Aduanas y Autoridad Portuaria deben poner los medios necesarios físicos y tecnológicos para que podamos seguir con nuestros negocios", añadió.

Aesba ha trasladado su preocupación por esta situación tanto a Aduanas como a la APBA, entidad que, precisamente está poniendo en marcha su Port Management System (PMS), un conjunto de soluciones tecnológicas para la gestión del tráfico marítimo en cuanto a seguridad de las operaciones. "Hay que hacer un sobreesfuerzo para solucionarnos este problema" señaló Piedra.

A este respecto, fuentes de la Autoridad Portuaria aseguraron ayer que se está trabajando junto a Aduanas para dar respuesta a este problema.