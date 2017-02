La AGI reclama a estibadores y patronal un acuerdo que evite la huelga en el puerto

La Asociación de Grandes Industrias (AGI) del Campo de Gibraltar alertó ayer de los efectos negativos que tendrá para el puerto de Algeciras la huelga de estibadores prevista a partir del 6 de marzo. La organización consideró que es "urgente que las empresas y Coordinadora lleguen a un acuerdo basado en la garantía del empleo existente y el mantenimiento de condiciones económicas junto al poder de dirección de las empresas para hacerlas más competitivas".

La AGI se pronunció en estos términos a propósito de la entrevista publicada ayer en Europa Surcon el director de Operaciones para el Sur de Europa de Maersk Line, Carlos Arias. Para la asociación es "muy positivo saber que las grandes cuestiones planteadas por la parte social ante la reforma del sector de la estiba, la permanencia del empleo y de las condiciones económicas, han sido en esta entrevista tratadas con propuestas muy favorables a los intereses de los trabajadores".

Susana Díaz critica al Gobierno por no hacer nada en los dos últimos años

"Es importante ser conscientes del riesgo que supone una huelga de las características que se plantean en la actual convocatoria para un puerto como el de Algeciras, donde la actividad principal es el transbordo. También es importante que ante esta clara propuesta de diálogo y transparencia realizada por el grupo APM las partes se sienten a cerrar acuerdos, hoy mejor que mañana, dejando a un lado cualquier tipo de presión y buscando acuerdos que garanticen el futuro", expresó la AGI.

"El simple anuncio de una huelga está suponiendo ya que los clientes de Maersk elijan otros puertos para evitar Algeciras. Asusta pensar que el simple aviso de la convocatoria de huelga ha supuesto ya la pérdida de nada menos que 13.000 movimientos a la semana. Debe hacernos reflexionar sobre los efectos nefastos que pueden tener tres semanas de paros. Es un lujo que no nos podemos permitir, porque puede suponer el fin del negocio del puerto de Algeciras", ahondó.

Los sindicatos y la patronal de la estiba retomarán la negociación sobre la reforma del sector mañana, a una semana de que el 6 de marzo arranque el calendario de huelgas convocada en los puertos, y después de que el Gobierno ya aprobara el viernes el texto legal de reestructuración del gremio.

Los representantes de la patronal Anesco y de los sindicatos Coordinadora de Trabajadores del Mar, CCOO, UGT, CIG y CGT se volverán a sentar a la mesa de negociación a las 16:00, bajo la mediación el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña.

Las dos partes retoman la negociación que suspendieron el pasado miércoles ante la petición de la patronal de tomarse unos días para calcular el número de estibadores que puede subrogar en cada puerto.

La garantía del empleo del colectivo de 6.150 estibadores que trabajan en los puertos y sus condiciones laborales, mediante la articulación de un registro o de su subrogación, constituye una de las principales reivindicaciones del gremio ante la reforma del sector.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, aseguró ayer en Valencia que durante dos años el Gobierno "ha siesteado" en este tema o "no ha querido abordarlo" y ahora quiere hacerlo "desde el ordeno y mando". "Yo estoy en contra de un decreto que no dialogue, que no busque el consenso entre la patronal y los trabajadores", aseveró.

Díaz recalcó que la responsabilidad de un Gobierno "pasa por abrir el diálogo, el entendimiento", y resaltó el "alto" impacto en los puertos que está teniendo esa falta de diálogo.