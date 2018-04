Las obras en la carretera de acceso este de Los Barrios avanzan a pesar del mal tiempo

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, junto al concejal de Urbanismo, Miguel Alconchel, han comprobado este mediodía como avanzan las obras de remodelación y estabilización de la carretera de acceso Este de Los Barrios. Durante la visita han visto el estado actual de las obras, que comenzaron hace dos meses y que han estado condicionadas por la lluvia. Romero ha destacado que "son unas obras muy importantes para el desarrollo de nuestro pueblo, tenemos que cumplir unos plazos y terminarla en junio. Si el tiempo hubiera acompañado, la obra estaría terminada antes de nuestra feria, pero después de tantas semanas de lluvias será difícil que se abra. Lo primero y lo más importante es que la obra se ejecute con garantía y seguridad y que no tengamos ningún problema una vez terminada la obra". El primer edil ha apuntado que "no es que nosotros hayamos querido hacer la obra ahora, sino que hay unos plazos que cumplir por parte de la Diputación de Cádiz, que es quien financia en parte esta obra. Si no se cumplen esos plazos tendríamos que devolver la subvención, pero para junio sí que estará que es el plazo que tenemos", indica.

"Es la obra más importante que vamos a hacer en estos últimos siete años, por eso pido paciencia y disculpas a los vecinos por las molestias causadas, pero era necesaria esta actuación con la que ganaremos con una vía de acceso más segura", indicó Romero.Por su parte, el edil de Urbanismo, Miguel Alconchel, ha señalado que "la lluvia ha sido un condicionante desde que comenzó esta actuación, pero a pesar del mal tiempo la obra sigue avanzando y se ha notado esta semana. Ahora se están acometiendo los trabajos de la viga de coronación de la última pantalla de pilotes y el cajeado para la base del firme de un lateral de todo el vial. También se ejecuta los anclajes de los pilotes al terreno y la construcción del bordillo del acerado que comunica la rotonda la Montera y la futura oficina de turismo". Las obras las ejecuta la empresa CMT CARMIN y cuentan con un presupuesto de 909.644 euros. La financiación de la obra corre a cargo por un lado del Plan Invierte, subvencionado por la Diputación de Cádiz con 500.000 euros, y el resto una inversión municipal que asciende a 409.644 euros.

El Ayuntamiento ha planificado varios itinerarios alternativos, uno es por el acceso Sur por la calle Padre Juan José y enlazar con la avenida José Chamizo para luego tomar la salida a la autovía. El otro itinerario es salir por Paseo de Coca hasta enlazar con la autovía junto a la gasolinera Repsol. También está la salida por la Carretera Vieja de Los Barrios que une el municipio con Algeciras.