Un vendedor de la ONCE se estrena el primer día repartiendo 140.000 euros

José de la Bastida se ha estrenado como vendedor de la ONCE en La Línea repartiendo 140.000 euros en su primer día de trabajo. El lunes, tras reunirse con la directora de la ONCE en La Línea, Isabel Martínez, hizo una fotografía a la imagen de Santa Lucía que tienen colgada en la sede de la Agencia, y se la ha puesto de perfil de Whatsapp y ahora dice que ese gesto le ha ayudado.

“No he dormido en toda la noche, estoy emocionado y superagradecido a la ONCE por la oportunidad que me ha dado y pienso compensar a la ONCE por todo lo que ha hecho por mí”, decía esta mañana entre el bullicio de sus clientes en pleno centro de la calle Real de La Línea, una de las más transitadas. “Eso es empezar con buen pie, desde luego”. Antes de comenzar como vendedor en la ONCE, José fue soldador y agente comercial.

El mismo sorteo, dedicado al Día de la Igualdad Salarial, ha repartido otros 175.000 euros en Tarifa, donde se han vendido cinco cupones premiados con 35.000 euros, y 35.000 euros en Chiclana, así que en total ha dejado 350.000 euros en la provincia de Cádiz. El resto de premios han ido a Canarias, Cataluña, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana.