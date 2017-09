Un trámite burocrátrico aplaza al lunes la apertura parcial del nuevo hospital

El nuevo hospital de La Línea no podrá abrir, como mínimo, hasta el próximo lunes. La consejera de Salud, Marina Álvarez, informó hace unos días que el edificio abriría sus puertas mañana, 29 de septiembre, con la puesta en marcha de Rehabilitación y Consultas Externas. Pero los trámites estaban en manos del Ayuntamiento de La Línea, que tras intentar agilizar la burocracia con dos reuniones con técnicos del Servicio Andaluz de Salud -una maratoniana el pasado martes y otra ayer- podrá entregar mañana la licencia de primera ocupación parcial.

"La licencia todavía no está firmada pero la intención es que el viernes -por mañana- esté el problema solventado y que se pueda abrir el hospital. Queda solucionar un asunto de las infraestructuras hidráulicas, que espero que esté solventado en breve, y sobre eso que el lunes se pueda proceder a la apertura parcial del hospital. Aunque cabe recordar que aún hay obras pendientes sí se podrá permitir la apertura parcial. En condiciones normales, salvo que pase algo que no esté previsto, la licencia estará para el viernes", explicó ayer Juan Franco.

Un fleco que afecta a las infraestructuras hidráulicas es el último asunto a solventar

Antes de la reunión que se celebró por la mañana, el alcalde indicó que el equipo de gobierno estaba haciendo todo lo posible para agilizar los trámites. "El primer interesado en que se abra el hospital soy yo. Pero nosotros no dimos la fecha del 29 de septiembre porque no se trataba de una licencia de ocupación de una vivienda unifamiliar. Es una instalación compleja, que necesita informes técnicos de distintas administraciones, del Consorcio de Bomberos, etcétera... y estamos trabajando con la mayor de las celeridades".

"Hay un convenio que se firmó en 2005, que contenía una serie de cláusulas, algunas con difícil interpretación. Y una serie de documentos que se han elaborado durante todos estos años, en los que las posiciones de la Junta y el Ayuntamiento han ido evolucionando, y estamos a estas alturas que hay que dejar ya el tema solventado", explicó el primer edil.

El concejal de Impulso y Desarrollo Urbano, Juan Carlos Valenzuela, también explicó ayer en la cadena Cope que quedaban pendientes algunos flecos para que su departamento pudiera autorizar la apertura. "La licencia de primera utilización es una fiscalización de que la obra se ha hecho conforme al proyecto. Así que hasta que nosotros no tengamos todos los informes técnicos y jurídicos que nos garanticen que eso ha sido así no procederemos a conceder la licencia de primera utilización, ni parcial ni completa. Adelantarse a dar una fecha yo creo que no es conveniente, nosotros no lo hemos hecho. El SAS se aventuró a decir el día 29, no sabemos por qué".