Los trabajadores de Almepan irán a la huelga ante su posible cierre

Los trabajadores de la empresa Almepan-Pansur realizarán una huelga indefinida a partir del 19 de junio ante la intención de los propietarios de cerrar esta fábrica, que funciona en La Línea desde 1992 y que emplea a 38 personas. Convocados por UGT, los empleados también harán una marcha desde su centro de trabajo, en el polígono industrial Manuel de Falla, hasta el Ayuntamiento linense.

El secretario general de la federación de Industria y Construcción de UGT en el Campo de Gibraltar, José Manuel Rodríguez Saucedo, explicó ayer junto a tres representantes sindicales de la empresa que ya ha mantenido varias reuniones con la dirección de Pansur y que, a falta de anuncio oficial, su intención es clausurar la fábrica de La Línea.

UGT ha solicitado reuniones con el alcalde y con el subdelegado de la Junta

Rodríguez Saucedo indicó que la empresa ha ofrecido a los trabajadores trasladarse a la fábrica que tiene en Dos Hermanas (Sevilla) poniendo un autobús diario y ofreciendo un piso para los trabajadores, a lo que se niegan las 38 personas que, en su mayoría, tienen familia con la que residen en La Línea.

El responsable de UGT explicó que no se trata de un problema económico de Pansur -los trabajadores aún no han cobrado la nómina de mayo ni una paga extraordinaria-, sino de liquidez: "Hace unos años invirtieron 9 millones de euros en una fábrica más moderna en Sevilla. A nosotros nos dijeron que su idea era construir una nueva planta en la ZAL de San Roque porque la actual fábrica está obsoleta y que costaría 2,5 millones. Incluso han desmantelado maquinaria en La Línea y ahora está al 50% de capacidad, pero no tenemos nuevas noticias y nos tememos que echarán el cierre".

El sindicato propuso que durante el tiempo de construcción de la nueva fábrica los trabajadores se acojan a un ERTE para que vuelvan a sus puestos en un par de años, pero no obtuvo respuesta.

UGT anunció que solicitará reuniones con el alcalde de La Línea, Juan Franco, y con el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Ángel Gavino, para exponerles la situación en la que se van a quedar 38 familias.

El representante del sindicato reitera que hay mercado para que la fábrica continúe en marcha. "El 40% del pan que vende Pansur lo hace en la provincia de Cádiz y a la empresa le resultaría más rentable seguir fabricándolo aquí que trasladarlo desde Dos Hermanas. Desde UGT vamos a hacer lo imposible porque la fábrica no se cierre, aunque ya sabemos los efectos que han tenido las últimas reformas laborales", advirtió Rodríguez Saucedo.