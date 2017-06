"La recuperación económica ha sido más rápida de lo previsto"

Nacho Macías aclaró que todas estas gestiones forman parte de un plan estratégico para 10 años. Al respecto Juan Franco indicó que la intención es que el alcalde que resulte elegido en 2019 "no se encuentre el Ayuntamiento como nosotros lo encontramos, que tenga la situación económica saneada y un punto de partida del que poder tirar".

El teniente de alcalde Nacho Macías, en representación de los populares que forman parte del equipo de gobierno, agradeció el apoyo recibido durante estos dos años por parte del Gobierno central, de la Mancomunidad -ambos del PP- e incluso de la Diputación -del PSOE- y solicitó más ayuda por parte de la Junta de Andalucía. "Hay administraciones que no están si les espera. Igual que se pide un incremento de la PIE por la singularidad de La Línea, también se puede solicitar a la Junta el aumento de la Patrica, pero de eso no habla nadie", lanzó el concejal.

El primer edil indicó que la refinanciación de la deuda no supondrá gastos extraordinarios para las arcas municipales. "Al contrario, pagaremos menos intereses", aclaró.

El regidor pone una nota cercana al siete a la gestión del equipo de gobierno hasta ahora. "Cuando el mandato anterior no llegó ni a un cuatro. Yo paseo por las calles y veo baches, problemas de alcantarillado... Aún queda mucho por hacer, pero hay que tener en cuenta el cúmulo de problemas que nos encontramos cuando llegamos al Ayuntamiento. Somos conscientes de que aún tenemos mucho trabajo pendiente y tenemos que dotar de mejores servicios públicos a la ciudad".

"La recuperación económica del Ayuntamiento ha sido más rápida de lo previsto". Con esta frase puede resumirse los dos años de gestión de La Línea 100x100, Partido Popular y la edil no adscrita Ceferina Peño. El alcalde, Juan Franco, indicó que gracias al paquete de medidas propuesto por el Gobierno se ha normalizado la situación económica municipal, hasta el punto de que todos los pagos están garantizados hasta dentro de 20 años, cuando se habrá solventado una deuda de unos 250 millones de euros.

Rechazo al "uso político" del PSOE del suceso mortal

Juan Franco y Nacho Macías tacharon de "barriobajero e indigno" el comunicado que emitió el pasado miércoles el PSOE en el que solicitaba que se depuren responsabilidades por el fallecimiento de Víctor Sánchez y que cuestionaba la actuación de los agentes. El alcalde aclaró que el informe no lo hace la Policía Local, sino que ha sido encomendado por la jueza de instrucción a la Guardia Civil de Tráfico, y que aún no tiene conocimiento de su estado. El regidor también indicó que no tiene intención de tomar ninguna medida política y calificó de "barriobajero" el hecho "de intentar hacer política con un fallecimiento".