El pleno rechaza las alegaciones de la Flavi y Aldepama a la rebaja del IBI

La corporación municipal desestimó ayer, en un pleno extraordinario y urgente, las alegaciones presentadas por la Flavi y Aldepama a la rebaja del tipo impositivo del IBI para compensar la subida de los valores catastrales impuesta por el Gobierno central.

Con la ausencia del portavoz del grupo andalucista, Ángel Villar, la propuesta fue aprobada por unanimidad. El portavoz del grupo socialista, Miguel Tornay, lamentó la "falta de previsión" ante la exigencia de que la propuesta debe ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) antes del 1 de marzo.

El regidor se ofrece a responder cuestiones sobre este asunto en 'El alcalde informa'

A la falta de previsión denunciada por el grupo socialista, el alcalde, Juan Franco, explicó que el expediente administrativo estaba finalizado en diciembre y que el boletín tardó "13 o 14 días" en publicarlo, circunstancia que motivó la situación actual. "Si no se hubieran presentado alegaciones, que es lo lógico y normal que ocurre en cualquier pueblo del mundo en un caso como éste, no habría sido necesario convocar un pleno y ya estaría publicada la congelación del tipo".

El regidor también se refirió a las alegaciones de la Flavi y Aldepama, de los afirmó que su pretensión "tan solo ha sido abordar la necesaria bajada de este impuesto haciendo una comparativa con otros municipios".

El alcalde señaló que aunque ya pidió disculpas públicas por el tono empleado hacia los representantes de ambas entidades, continúa bastante molesto al no entender "cómo una asociación vecinal y otra que defiende el patrimonio y el medio ambiente impugnan la congelación de un impuesto". También recordó que no se puede reducir la carga impositiva porque no se lo permite el Plan de Ajuste. "Las cuentas municipales están intervenidas por el Ministerio de Hacienda", indicó.

Por otro lado, en relación a las demandas formuladas sobre la actualización catastral, el alcalde las calificó de "arma de doble filo bastante peligrosa", ya que explicó que podría implicar una subida de los valores. "En La Línea el valor de partida corresponde al año 2000, con efectos para 2001, es decir, justo en el momento en que comenzaron a dispararse los precios".

Juan Franco señaló al respecto que el jueves 16 de marzo, a las 19:00, en la primera sesión de El alcalde informa responderá a todas las preguntas que deseen formular los ciudadanos. Las cuestiones deben plantearse antes del 6 de marzo a través de la web municipal, en el Registro General del Ayuntamiento y las dependencias de Participación Ciudadana. El regidor también invitó durante el pleno al resto de grupos políticos a celebrar un pleno extraordinario o cualquier otra plataforma ciudadana en la que poder debatir sobre este asunto.