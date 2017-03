El presupuesto de 2017 rebaja en 1,4 millones el gasto del personal municipal

El pleno ordinario de abril, que se celebra el próximo jueves, debatirá la aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento de La Línea para 2017, que arroja un superávit de 5,4 millones de euros que irán destinados a pagar la deuda histórica que acumulan las arcas municipales.

Las cuentas para este año, que cuentan con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, presentan novedades en el apartado de gastos. La cantidad para pagar al personal municipal se reduce en 1,4 millones, cuantía que se empleará en gastos corrientes de bienes y servicios y en inversiones reales. El total de gastos asciende a 48 millones de euros, cuatro más que el año pasado. Esta subida se justifica por el incremento en las dotaciones para amortizar operaciones de préstamo, aunque se da una minoración de los gastos no financieros de 410.350 euros respecto a 2016.

La reducción del gasto de personal se produce por la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declaró nula la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que entró en vigor en enero de 2014, que posibilitó el pago de pluses conocidos como los 408 euros. De esta manera el gasto de personal pasa de 27 millones de euros a 25,6.

Con esa cantidad el Ayuntamiento tiene previsto aumentar en 689.000 euros la cantidad destinada a las delegaciones de Limpieza y Parques y Jardines con el objetivo de prestar un mejor servicio. También irán 150.000 euros para reforzar los equipamientos y actividades culturales y para la delegación de Festejos. Además 188.000 euros serán para iniciar los trámites del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En total el apartado de inversiones ha aumentado en unos 400.000 euros, cuando en los últimos años la cantidad reservada ha sido de unos 80.000. Se contemplan, además, la construcción de una nueva crujía en el cementerio, arreglos en el Palacio de Congresos o un nuevo plan de asfaltado.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, también destacó que por primera vez el Ayuntamiento ha podido dotar correctamente una partida para atender la previsible subida de retribuciones de los funcionarios. "Esto no se ha cumplido en la historia de la ciudad", afirmó. En todo caso, esta subida no se hará efectiva hasta que no se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

El presupuesto fue enviado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al estar sujeto el Ayuntamiento a distintos planes de ajuste, en noviembre. En febrero fue recibido con varias correcciones, que afectan sobre todo al apartado de los ingresos. En este caso se reducen en 1,6 millones de euros -pasa de 55,2 millones de 2016 a 53,6 de este año- porque se había consignado el volumen de liquidaciones que generaba el Ayuntamiento, cuando en algunos casos el Ministerio exige que se refleje el volumen de recaudación, que en casos como el pago de tasas, impuestos de construcción o plusvalías es bajo.

Todos estos datos fueron desgranados en la comisión informativa de Economía que se celebró ayer, en la que también se decidió sobre una propuesta de aprobación de préstamo con cargo al Fondo de Ordenación 2017, así y una propuesta de desestimación de las alegaciones presentadas contra el acuerdo plenario para inicia el procedimiento de revisión de los convenios de colaboración firmados entre el Ayuntamiento y Ámbito Sur Hoteles que el Pleno consideró "lesivos" para el municipio.