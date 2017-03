Se abre el plazo de solicitud de ayudas para mayores y discapacitados

Los tres centros de los servicios sociales municipales serán los encargados de informar y tramitar las solicitudes para obtener ayudas individuales a personas mayores y personas con discapacidad por los conceptos previstos legalmente. El plazo finaliza el 20 de abril, por lo que los interesados deben ir revisando si cumplen los requisitos y tienen los presupuestos de los conceptos subvencionables con anticipación. El órgano competente para resolver es la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

El teniente de alcalde Helenio Lucas Fernández informa de que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el pasado 21 de marzo la convocatoria de este tipo de ayudas destinadas a las personas mayores con el objetivo de facilitarles la mayor autonomía posible, mediante la financiación de la adquisición, renovación y reparación de prótesis y órtesis dentales. Los solicitantes deben ser mayores de 65 años, residentes en Andalucía, con una renta per cápita de la unidad de convivencia no superior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), estar inactivas laboralmente, que no hayan sido beneficiarios por el mismo concepto en la convocatoria anterior y dispongan de un presupuesto del material subvencionable.

Respecto a las subvenciones individuales para personas con discapacidad, éstas irán destinadas para la adaptación de vehículos a motor; la adquisición, renovación y reparación de prótesis y órtesis, así como la adquisición, renovación y reparación de productos de apoyo para personas con discapacidad, siempre que, en los dos casos no se encuentren en el catálogo general de prestaciones ortoprotésicas del SAS. También entran los gastos de desplazamiento de personas con discapacidad al centro al que deban asistir en los casos en los que no puedan hacer uso total o parcial del servicio disponible, y los gastos de desplazamiento de los niños hasta seis años que estén recibiendo atención temprana.

En este caso la renta tampoco puede superar el IPREM y los solicitantes deben tener el reconocimiento de una discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior al 33%.

Las solicitudes pueden recogerse en cualquiera de los tres centros de los servicios sociales, de lunes a viernes, de 10:00 a 14.00.