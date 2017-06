El piano para ejercitar el cerebro

La linense Marián Sánchez, músico y arquitecto, ha desarrollado un método que a través del aprendizaje musical permite mejorar la calidad de vida de las personas mayores ejercitando las capacidades cerebrales. Incluso sirve como terapia de neurorrehabilitación, para ralentizar la evolución de enfermedades como el alzhéimer en estado primario o mejorar la movilidad en personas que han sufrido daño cerebral. Se llama método Sáncal y consiste en aprender a tocar el piano con la ayuda de un software.

En este método también tiene mucho que ver otro linense, el psicólogo especializado en neuropsicología Ángel Yorca. Aunque ambos son de la misma quinta -aunque Marián estudió en el Mar de Poniente y Ángel en el Menéndez Tolosa- no se conocían y se encontraron en este proyecto a través de una amiga en común. Ahora lo desarrollan lejos de su tierra, desde Santander.

La historia del método Sáncal, como la de otros muchos inventos que al final tuvieron mucho éxito, tiene mucho de casual y de autodidacta. "Estudié la especialidad de piano en el conservatorio Muñoz Molleda. Me fui a Sevilla a estudiar arquitectura y comencé a dar clases de piano. Terminé la carrera y me fui a Madrid a hacer un máster relacionado con la arquitectura. Allí también di clases y la primera persona que me llamó fue una mujer de 70 años que quería aprender a tocar el piano. Esa llamada fue el germen del método Sáncal. Hasta entonces nunca había dado clases a una persona adulta, solo a niños o a jóvenes. A través de ella empezamos a ver progresos, la gente de su círculo se anima y me veo dando clases exclusivamente a gente mayor".

A partir de ese momento Marián se dio cuenta de que el hecho de aprender a tocar el piano no sólo generaba felicidad. "Había una persona que tenía una pequeña pérdida de movilidad por un ictus que le había dado hace tiempo y me dijo que notó que había ganado movilidad en ese brazo. Se sentían mejor pero más allá del estado de ánimo. No le eché mucha cuenta al principio pero me planteé si esto podía tener repercusión en la salud. Mi marido es radiofísico hospitalario y con su ayuda busqué si había algún estudio que relacionara lo que yo estaba viendo. Esto fue en 2013 y encontré que ese mismo año un estudio demostraba que tocar el piano retrasaba la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Profundicé en ese estudio, que se estaba realizando en Philadelphia, y estuve allí un tiempo. Luego por motivos profesionales estuve en Chile dando clase como profesora de Arquitectura, pero seguía investigando el método Sáncal. La metodología la empecé a generar con la base del método científico y mi experiencia con los mayores".

El método y Marián saltan de vuelta a España a finales de 2015 y ya empieza a dar pasos más importantes. "Ya no solo doy clases a adultos mayores, sino también a personas con daño cerebral. A principios de 2016 acabo viviendo en Santander y presento el proyecto al concurso Yuzz Jóvenes con ideas, patrocinado por el banco Santander, que nos dio formación durante cinco meses para poner en pie el modelo de negocio. Ahí me doy cuenta de que necesito mi propio equipo. Ya estaba contacto con neurólogos y fisioterapeutas, pero no formaban parte de mi equipo".

Ahí es cuando entra en escena el otro linense del equipo, Ángel Yorca, además del ingeniero informático David Ríos. "Empezamos a desarrollar un software que con un teclado y un ordenador permite que se pueda realizar la terapia on line o de manera semipresencial. Resultamos ganadores en el concurso Yuzz y viajamos a Silicon Valey, en Estados Unidos. Allí nos citamos con el departamento de neurorrehabilitación del hospital de San Francisco. Ellos estaban interesados en lo que estábamos haciendo y llegamos a un acuerdo de colaboración. Eso nos abrió muchas puertas. Ahora mismo tenemos colaboradores como la Clínica Ruber, en Madrid, el hospital Marqués de Valdecilla en Santander o el Virgen de la Macarena en Sevilla".

El método Sáncal está a punto de saltar a la plataforma on line y ofrecerá tres líneas de trabajo. Una desde el punto de vista de la neurorrehabilitación, dirigido a personas con patologías como deterioro cognitivo leve, demencias en estadíos primarios, parkinson, esclerosis múltiple, daño cerebral congénito y daño cerebral adquirido. La línea de prevención está dirigida a adultos mayores sanos, recuperando el origen del método, y la tercera, de optimización, va dirigida a adultos jóvenes que estén en activo y que quieran ser más eficientes y pensar más rápido.

Lo mejor de este método es que no hace falta tener nociones de música. Es más, Marián Sánchez prefiere que los usuarios partan de cero. El sistema además está gamificado, según como se haga el ejercicio se recibe una puntuación, que se puede ir mejorando con más práctica.

Gracias al desarrollo de este método la músico y arquitecto linenses ha logrado el Premio Yuzz, un premio a la mejor empresa de base tecnológica concedido por el Gobierno de Cantabria y el premio a la empresaria joven de la revista Ejecutivos.

En la web metodosancal.com está toda la información si está interesado en probar este método para aprender a tocar el piano y ejercitar el cerebro.