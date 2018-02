La pesca linense, en la cuerda floja

El sector pesquero de La Línea de la Concepción lanza un SOS: se encuentra al límite. La Cofradía de Pescadores del puerto de La Atunara está planteándose la disolución al encontrarse agobiada por las deudas, que se han disparado en los últimos años por la cada vez menor actividad de la flota local. Los barcos linenses, a su vez, llevan años con capturas mínimas e irregulares por el precario estado de la biomasa en el caladero del Mediterráneo.

El patrón mayor del colectivo que agrupa a los pescadores de la ciudad, Juan Morente, reclama a la Junta de Andalucía que se haga cargo de la gestión directa de la lonja pesquera como única alternativa para mantener la actividad en el puerto, al igual que sucedió en Barbate en 2012. El colectivo apunta que es en la gestión de la lonja donde se ha originado buena parte de un débito que, a falta de ser perfilado, supera ya los 200.000 euros.

No podemos con la lonja. Sólo da números rojos y tememos por nuestro patrimonio"

La Cofradía de Pescadores de La Línea tuvo entre los años 2007 y 2017 la concesión administrativa de la lonja del puerto y la fábrica de hielo a cambio de un canon mensual a favor de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, propietaria de las instalaciones. "El problema llega cuando a lo largo de los últimos tres años la actividad cae drásticamente por falta de peces en el caladero, las vedas y los cierres por toxinas. Y con ello los ingresos en la lonja y las comisiones a favor de la cofradía, por lo que se ha generado una fuerte deuda por el canon. Tememos que este agujero nos acabe perjudicando al poco patrimonio personal que tenemos", explica Morente.

En los muelles de La Atunara estos días apenas hay movimiento. Al temporal de levante se sumó el 1 de febrero el paro biológico de la concha fina que se mantendrá hasta abril. Poca faena a la vista en una cofradía que asesora a los pescadores de entre 35 y 38 barcos en activo, de los que dependen unas 200 familias linenses (unos cuatro tripulantes por buque).

Morente lamenta que la cofradía ha entrado en un círculo vicioso muy difícil de romper: "Llevamos tres años muy malos. Hasta 2014 la lonja facturaba más de un millón de euros al año, lo que daba a la cofradía para pagar sin problemas el canon de explotación a la Junta y el resto de gastos. Ahora la facturación ha caído a mínimos. Tuvimos que despedir en junio a los dos trabajadores que teníamos y hay deudas con la Seguridad Social, Hacienda, la Junta de Andalucía y proveedores que aún estamos calculando. Vemos poco futuro", destacan. "No hay ingresos ni para pagar a plazos", remacha Morente.

La lonja linense tuvo en 2015 una facturación de 916.000 euros, según datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta, frente a los apenas 267.000 de 2017. "Las capturas del trasmallo han caído un 80%. No hay apenas melva, que nos salvaba el verano, llevamos dos años sin apenas volaores y el Estrecho está lleno de atunes y delfines que se comen lo poco que hay. No sólo nos pasa a nosotros, también en Málaga y Huelva", explican los pescadores. En La Línea toda la flota es de bajura, por lo que hay pocas posibilidades de salir a por otras especies alternativas.

El cabildo sopesa dar la baja a la cofradía para no generar más deudas y seguir trabajando como colectivo formado por barcos independientes. Pero para poder seguir utilizando el puerto de La Atunara como base requieren que la lonja esté plenamente operativa.

La quincena de integrantes del cabildo se están encargando directamente de hacer como pueden el papeleo para evitar que la flota tenga que quedarse amarrada por falta de documentación. Y también están prestando en precario el servicio de lonja desde finales de agosto, cuando expiró la concesión de la Junta y el nuevo concurso quedó desierto, para permitir la descarga de los productos en el puerto base. "Lo estamos haciendo para que puedan obtener la documentación sanitaria para vender luego en las lonjas de Algeciras y Estepona y que no se queden sin faenar", justifican. Pero mientras realizan esta labor en favor de sus compañeros, los ingresos por la venta y la comisión se quedan en esos muelles mientras que a la oficina de la cofradía siguen llegando recibos del canon o del agua. "Estamos barajando cortar ya la situación para no hacer la bola más grande, pero necesitamos que la Junta asuma ya la lonja para que la flota no se quede en tierra", detalla el máximo representante del cabildo.

Los pescadores coinciden en que el puerto de La Atunara y la cofradía sólo podrán sobrevivir si los barcos tienen una entidad potente que gestione las instalaciones. "Nosotros ya no podemos hacerlo. Ahora mismo sólo se generan números rojos mientras que para la Junta supondría apenas tener un par de trabajadores en nómina, dado que no se va a cobrar el canon a sí misma", conminan.