Tres personas cobraban de Somdeco pero trabajaban en otras concejalías

Cinco extrabajadores de la extinta radiotelevisión municipal declararon ayer ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Línea por el caso Somdeco, abierto a instancias de la Fiscalía de Área de Algeciras. En su comparecencia ante el magistrado habló el portavoz de los afectados, Antonio Flores, y el resto de compañeros se ratificaron en los mismos término que en el atestado que elaboró la Policía Judicial de la Comisaría linense. Además aportaron un nuevo dato, que tres empleados que cobraban de la Sociedad Municipal de Comunicación (Somdeco) prestaban servicio en otros departamentos municipales.

Los ex de Somdeco basaron su declaración ante el juez en cuatro líneas. Una de ellas fue la de los trabajadores que cobraban de la empresa municipal y se empleaban en otros departamentos municipales. "Se esquilmaba a Somdeco para tener a trabajadores en otras dependencias. Al menos eran tres y creemos que el juez lo investigará. No iba por nuestro lugar de trabajo y eso era una cantidad importante al año. Con esto pretendemos demostrar que la quiebra de la sociedad no obedece al pago de los salarios porque los sueldos representaban un 20% de los ingresos que recibía", explicó Flores.

Los afectados también insistieron en las formas en la que se procedió al cierre de las instalaciones de la radiotelevisión municipal. "Se nos llamó a una reunión y después cambiaron la cerradura. No volvimos a entrar en nuestro lugar de trabajo y a día de hoy no hemos podido recuperar muchos efectos personales. No nos parece normal, teniendo en cuenta que se hizo sin permiso de la Junta de Andalucía porque esto fue el 8 de noviembre de 2011 y el ERE no se hizo efectivo hasta el 26 de marzo. En el atestado ya la Policía ve cosas raras en este cierre. Nosotros planteamos que debemos tener algún tipo de derecho", indicó.

Las cantidades que ingresaba la sociedad municipal en relación con los gastos de personal, asunto ya reflejado en el atestado policial, fue otro de los asuntos que se trató en la vista oral. "La situación de deuda de Somdeco ya se conocía en 2007. Los salarios no superaban los 400.000 euros anuales y el atestado policial deja claro que el motivo principal de los despidos no debía ser el salario de los trabajadores porque sólo el 20% de lo que ingresaba el Ayuntamiento a la sociedad iba para pagar las nóminas", contó el portavoz de los afectados. En este aspecto recordó que en el inventario de bienes y derechos de la masa activa del concurso de acreedores de Somdeco figuran 1,2 millones de euros por cobrar en concepto de servicios de publicidad que no fueron pagados en su día. "A nosotros nos deben esa cantidad, más o menos, con la que se nos podría pagar todo lo que se nos debe".

En cuanto a los materiales que había en la sede de la radiotelevisión, Flores recuerda que según el inventario que fue elaborado para el proceso concursal de la sociedad, no queda ni una tercera parte de los materiales que había cuando se produjo el cierre de las instalaciones. "No sabemos quién es el responsable, pero había un consejo de administración, formaron por representantes de todos los partidos, que tendrá algo que decir", sentenció Antonio Flores.

El juez continuará con el proceso, mientras que los trabajadores se reunirán con su abogado para perfilar un listado de personas que consideran que deberían comparecer en el proceso en calidad de investigados.