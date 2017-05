La nueva vida de La Cátedra

La cesión por parte del Instituto Andaluz de la Juventud del Centro Social El Junquillo al Ayuntamiento de La Línea pone fin a más de dos años de intentos para reactivar la actividad en un espacio en el que más de 500 usuarios desarrollaban distintos talleres. Muchas de estas personas son jubilados y solían echar casi todas las tardes en compañía de amigos y compañeros. Durante todo este tiempo han tenido que buscar otro lugar para poder seguir con las clases y talleres o simplemente no han podido. La intención municipal es que el inmueble también pueda ser usado por otras asociaciones que no tienen sede, con lo que también paliará la deficiencia de locales municipales.

El teniente de alcalde Mario Fernández explicó el pasado jueves, cuando se firmó el convenio de cesión, que tendrá prioridad la asociación Gaviota, que desarrollaba la mayor parte de los talleres que se impartían en La Cátedra. De hecho el colectivo, formado sobre todo por mujeres, realizó varias movilizaciones para que se reabriera el centro, como varias recogidas de firmas en la plaza de la Iglesia. Buena parte del material que usaban sigue estando en el centro, por lo que esperan que efectivamente el Ayuntamiento tenga esa especial sensibilidad con esta entidad.

Además se impartían clases de teatro, de informática y se desarrollaban las actividades de un club de lectura, que tras el cierre de La Cátedra se desplazó a la biblioteca municipal José Riquelme. También se impartía clases particulares a los pequeños del barrio de Los Junquillos. Una de las particularidades de este centro es que asistían personas de todas las edades, a pesar de que estaba adscrito al Instituto Andaluz de la Juventud. Su director general, Francisco Pizarro, dijo en el acto de cesión del inmueble al Ayuntamiento que este organismo ya tenía en La Línea la Casa de la Juventud y que tras el "cierre temporal" del centro de El Junquillo los jóvenes contaban con ese espacio. Pero no hizo referencia a que a este espacio fundamentalmente acudían mayores de 55 años.

El cierre de La Cátedra se fraguó en la Navidad de 2014. Los usuarios se despidieron hasta después de las fiestas, pero a principios de enero se encontraron con que la Junta de Andalucía lo había cerrado de forma indefinida. Después de algunas protestas en la calle y reuniones en junio de 2015 la secretaria general de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía se presentó en La Línea con "la solución" para sus usuarios. Ésta era que pasaran al centro de día de Los Junquillos, pero resultó que las 560 personas no tenían cabida. Parte de sus usuarios, los pensionistas, podían reubicarse, aunque este centro ya contaba con un importante número de personas. Pero los menores de 65 quedaban fuera y tampoco había espacio físico para todos porque el taller de corte y confección, por ejemplo, tenía 75 usuarios en tres turnos con dos monitoras. No había sitio ni para tanta gente ni para el material. Así que esa no fue la solución esperada ni tampoco válida a pesar de que la representante de la administración autonómica repartió parabienes por este hito.

En septiembre de 2015 comenzó un nuevo curso y La Cátedra seguía cerrada. Las movilizaciones y noticias se posibles alternativas se fueron sucediendo hasta en torno al verano de 2016 la corporación municipal aprobó en pleno solicitar la cesión del inmueble por un plazo de 50 años para que fuera gestionado directamente por los usuarios. Pero el trámite se ha dilatado casi un año porque el edificio tiene un problema de inscripción registral que debe ser solventado por la Dirección General de Patrimonio. Mientras se resuelve, el IAJ cede el inmueble por cuatro años, prorrogables a otros cuatros, hasta que el Consejo de Gobierno de la Junta apruebe la cesión por medio siglo.

La intención del equipo de gobierno es abrir las puertas de La Cátedra lo antes posible. Un técnico emitirá un informe sobre las dimensiones del edificio, las dependencias con las que cuentan y su estado y posteriormente los responsables municipales dialogarán con las entidades. La primera de ellas debería ser la asociación Gaviota, que además tiene buena parte de su material aún dentro del edificio. Los antiguos usuarios del centro también comenzaron a formar un grupo de trabajo para organizar y dirigir las actividades que tendrá la futura Cátedra y para constituir el consejo en el que estarán representadas las asociaciones que hagan uso del inmueble.

Al convertirse en un hotel de asociaciones quizás La Cátedra acoja ahora a más usuarios. Agrupaciones del carnaval y otras entidades como Solidarios, que vienen demandando un local desde hace tiempo, podrían tener cabida en el inmueble. Cuando estaba abierto, por el centro social pasaban habitualmente 560 personas de todas las edades, la mayoría de la Gaviota.

Hasta su cierre, los talleres de La Cátedra funcionaban gracias a una subvención de 14.000 euros de la Junta de Andalucía para sufragar las horas de trabajo de los monitores y los usuarios pagaban 10 euros por curso para materiales. De hecho los usuarios lamentaban que la cantidad que destinaba la Junta al centro no suponía un desembolso tan grande como para ponerle fin tras más de 40 años y, lo que más sienten, sin una explicación. Ahora la intención es que las entidades que se instalen en este hotel de asociaciones colaboren con los gastos.

Desde el cierre de las instalaciones los usuarios han llevado a cabo varias movilizaciones. En 2015 decidieron llevar los talleres a la plaza de la Iglesia, donde también recogieron firmas para intentar lograr su reapertura. Con la clausura del centro muchas personas se quedaron sin poder realizar sus aficiones o sin un lugar en el que pasaban horas y horas junto a sus compañeros, olvidándose por unos momentos de sus problemas cotidianos.