Unos narcos atropellan a una mujer y embisten a un vehículo de la Policía

Dos agentes de la Policía Nacional y una mujer que caminaba junto a dos menores resultaron heridos por la temeridad de los conductores de dos vehículos todoterreno que transportaban droga. Los policías perseguían a dos Toyota Land Cruiser por la calle Cartagena a mediodía. A la altura del bar El Palaustre, enfrente del nuevo hospital, uno de los 4x4 embistió al coche patrulla, mientras que el otro continuó por el camino Campamento-Atunara y al girar hacia la calle Libertad atropelló a una mujer, que sufrió una fractura de vértebra y otra en el brazo derecho y que, por fortuna, se encuentra fuera de peligro.

No se trata del primer incidente de este tipo que tiene lugar. Sin ir más lejos en las últimas semanas un zeta de la Policía Nacional y una patrulla de la Guardia Civil también fueron embestidos por narcotraficantes.

Estos hechos ponen de manifiesto que el problema del narcotráfico en La Línea, en especial de las persecuciones a los vehículos que transportan el hachís desde las playas hasta las guarderías de droga, se está acrecentando hasta el punto de poner en peligro la integridad de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad que intervienen y de los viandantes, como ocurrió el pasado lunes.

La situación incluso pudo ser más grave, ya que la mujer atropellada iba acompañada de dos menores, que no sufrieron daños porque en ese momento andaban unos metros por detrás.

Además dos agentes resultaron heridos al ser embestido el coche patrulla en el que perseguían a los narcotraficantes. La situación en la Comisaría linense ante este tipo de incidentes ha levantado la preocupación de los agentes porque el pasado 28 de enero resultaron heridos otros cuatro compañeros.

Los sindicatos SUP y CEP mostraron su preocupación ante la actitud temeraria de los narcos y, además, porque los tres detenidos quedaron en libertad poco después de provocar daños a los policías. "Cabe destacar la violencia y el desprecio por la vida humana que demostraron los dos conductores de los vehículos todoterreno cuando intentaron atropellar sin miramiento a dos de los agentes que se encontraban fuera del vehículo dándoles el alto. Uno de ellos tuvo que subirse al muro de una parcela para poder salvar la vida, mientras que otro tuvo que entrar en el vehículo policial para no ser arrollado, momento en el que se produjo una violenta colisión", explicó el SUP cuando dio a conocer la puesta en libertad de los tres implicados.

La CEP, por su parte, alertó la semana pasada de que en este tipo de maniobras también podrían verse perjudicados los ciudadanos que se hallen en su camino. "No sabemos si se está esperando a que alguna persona acabe con graves secuelas o muera, a que fallezca algún agente para que luego se entregue a la familia una medalla y condolencias, o a una manifestación por la parte de los perseguidos que digan que la Policía Nacional es una opresora. La ley no se asemeja en algunas ocasiones con la realidad, está desfasada para estos tiempos. Un juez dictamina lo que dice la ley y en este caso puesta en libertad a los individuos que propiciaron lo ocurrido".

Las persecuciones a vehículos que transportaban droga se han ido sucediendo a lo largo de las últimas semanas. La semana pasada agentes de la Guardia Civil detuvieron a dos personas que intentaron huir desde la carretera del Higuerón con siete kilos de marihuana. Se dieron a la fuga tras ver que había un control en la A-383, no sin antes embestir a uno de los vehículos oficiales que formaban parte del operativo y dirigiéndose también hacia los guardias con la intención de atropellarlos. Estos tuvieron que saltar a la cuneta para evitar ser atropellados y uno de ellos resultó herido con heridas de carácter leve. Posteriormente fue interceptado en el Camino de Sobrevela, tras circular en algunos tramos en dirección prohibida, donde también embistió al vehículo oficial en el intento de huida.

En enero agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil también se vieron envueltos en una persecución después de que el conductor de una furgoneta que transportaba 390 kilos de hachís hiciera caso omiso a sus indicaciones. En esta ocasión el conductor no embistió a los coches oficiales, pero emprendió la huida a gran velocidad desde La Línea hasta el término municipal de Los Barrios, poniendo en peligro a todo el que circulaba por la autovía A-7.