El municipio hará un estudio sobre la singularidad local ante el 'Brexit'

Los grupos políticos municipales acordaron ayer en la segunda sesión de la junta de portavoces monográfica sobre los efectos del Brexit en la ciudad actualizar el documento base que se empleó hace ahora casi 20 años para solicitar la concesión de la Carta Económica Especial.

La intención municipal pasa por emplear la información que aporte ese nuevo estudio para defender el fin último de esta comisión local sobre el Brexit: que se reconozca la situación singular de La Línea como territorio contiguo a uno de Reino Unido para que se articulen desde España medidas que mitiguen el impacto de la salida de Gibraltar de la Unión Europea. Bien sea la concesión de nuevo de la Carta Económica Especial (que quedó derogada en 2004) o cualquier otra iniciativa de tipo fiscal para la localidad.

El documento base para la ponencia sobre la Carta Económica Especial se elaboró en 1998 y se compone de una amplia batería de información de los ámbitos social, demográfico o económico, entre otros, que sirvieron en su día para demostrar la singularidad de la ciudad. "La idea es actualizar toda esa información de diagnóstico sobre La Línea para dotarnos de argumentos y cargarnos de razones para defender lo que venimos diciendo desde hace tiempo, que La Línea será uno de los territorios más perjudicados por el Brexit aunque no sea territorio de Reino Unido dada las relaciones que existen con Gibraltar", explicó a Europa Sur el alcalde linense, Juan Franco.

Reciclar ese análisis como plantilla permitirá una confección más ágil de la nueva versión, dado que se podrá aprovechar parte del contenido original (sobre el origen de la ciudad o cuestiones sociales) y su estructura. El estudio se sumará al ya elaborado en su momento sobre el previsible impacto económico del Brexit en la ciudad.

La comisión también repasó el estado de las solicitudes de reunión planteadas al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Por el momento no han respondido, por lo que se reiterarán. "Todavía no nos han contestado. Entiendo que cuadrar las agendas de todo un ministro de Exteriores y de una presidenta de comunidad no es fácil, pero insistiremos", comentó Franco.

Dentro de esta ronda institucional también se llamará a la puerta de la Diputación Provincial de Cádiz. En este caso se pedirá formalmente que se refuercen las medidas para mejorar la recaudación de impuestos. Es decir, conseguir que sean más los linenses que contribuyan satisfaciendo los tributos que les corresponden para que ese aporte se refleje en las arcas públicas.

Todos los portavoces asistieron a la reunión de ayer con la salvedad del representante andalucista, Ángel Villar. Estas sesiones monográficas se convocan y desarrollan al margen de las habituales para conformar el orden del día de las sesiones plenarias para poder focalizar su contenido. La próxima cita, que será la tercera tras las celebradas el pasado 17 de abril y la de ayer, deberá ser fijada por el alcalde próximamente. "Estamos encontrando un clima constructivo ante un problema común. Además, el resto de la comarca se ha subido a esta reivindicación de mejoras para La Línea ante el Brexit, lo cual nos impulsa", dijo Franco.

La comisión no descarta ningún frente para hacer valer la singularidad linense, incluyendo la posibilidad de recurrir a las instituciones de la Unión Europea como realiza con relativa frecuencia el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. "Pero vamos paso a paso. Picardo es el ministro principal de un territorio de Reino Unido y yo soy el alcalde de una localidad española que debo recurrir primero a las instituciones más cercanas. Hay una diferencia. No se descarta pero antes tenemos que utilizar otros recursos más a nuestro alcance", reconoció Franco.