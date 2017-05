El municipio celebrará el Día del Orgullo LGTBI los días 9 y 10 con varios actos

La Línea acogerá los días 9 y 10 de junio varios actos para conmemorar el Día del Orgullo LGTBI (personas lesbianas, gays, transexuales e intersexuales). Por primera vez en la comarca se celebrará esta cita gracias al trabajo conjunto de varios colectivos que se han agrupados en la plataforma Orgullo y diversidad del Campo de Gibraltar y al Ayuntamiento linense.

La agenda de actos fue presentada ayer por Carmen García, concejal de igualdad; Almudena Pérez, coordinadora en Cádiz de Fundación Daniela; Marta Castellano, vicepresidenta de la asociación juvenil Lo Sé y Me Importa; Francisco Dorado, coordinador de ALEAS de Izquierda Unida, y Yeray Sánchez, concejal del PSOE y responsable del área LGTBI del partido.

Carlos Lara será el encargado de oficiar un pregón el sábado 10 tras una marcha

Los actos comenzarán el viernes 9 de junio con la inauguración en el Museo Cruz Herrera de una exposición de fotografías LGTBI, a cargo de Marta Castellano. El sábado 10 a las 11:00 la Casa de la Juventud será escenario de una presentación en la que intervendrá el alcalde, Juan Franco, y la concejal de Igualdad, además de una charla informativa. De 12:00 a 15:00 en la plaza Fariñas habrá mesas informativas, un mercadillo, cuentacuentos, pintacaras, etc.

Ya por la tarde, a partir de las 17:30, los actos vuelven a la Casa de la Juventud con una lectura de poesía y una conferencia musical. A las 20:00, bajo el lema Igualdad real ya, arrancará un marcha-manifestación desde la plaza de la Iglesia. Discurrirá por la avenida de España y el complejo Ballesteros hasta la plaza Cruz Herrera y contará con una bandera multicolor de ocho metros y batukada. Una vez en la plaza Cruz Herrera, Carlos Lara pronunciará el primer pregón del Orgullo LGTBI y se dará paso a varias actuaciones musicales que pondrán el toque lúdico del fin de fiesta.

Dorado explicó que esta celebración se centrará en la información. "No se trata de un Orgullo con carrozas y gente bailando en bañador, sino de crear concienciación en la ciudadanía". Para ello, habrá actividades culturales, informativas y lúdicas para toda la familia, con vocación de continuar en años sucesivos.

Yeray Sánchez agradeció la colaboración de hosteleros y comerciantes en las actividades, así como el trabajo de los colectivos, con los que "ha habido una comunicación muy fluida y el trabajo ha sido exquisito".

Carmen García destacó el espíritu de colaboración "sin partidismos, ni ideologías. Es un tema social por el que hay que luchar".

Por su parte, Almudena Pérez, de la Fundación Daniela, declaró sentirse muy contenta como madre. "Hay 12 familias con hijos o hijas transexuales en el Campo de Gibraltar. Estas personas existen, no sólo están en Madrid. Queremos darles visibilidad porque hay mucha gente que no lo entiende y es un tema tabú, pero los niños no tienen prejuicios, los tienen los mayores".

La vicepresidenta de LSYMI hizo un llamamiento a todas las personas, sean o no del colectivo LGTBI, para que participen.

Participan en esta celebración los grupos Scout Ítaca y Caetaria, LSYMI, Fundación Daniela, Aleas Campo de Gibraltar, LGTB PSOE, LGTBI Podemos, y las delegaciones de Igualdad y Cultura del Ayuntamiento de La Línea.