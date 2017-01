El municipio pedirá a la Diputación que decida ya sobre la residencia de mayores

La Diputación, por su parte, defendió ayer mantener un compromiso para el mantenimiento del servicio que vinculó al Plan estratégico de mejora y adaptación a la normativa de los centros sociosanitarios dotado con los ya referidos 543.000 euros. Se trata de un plan de obras de urgencia que tendrá continuidad en 2018, según avanzaron a Europa Sur desde la institución. No obstante, no hay desglose de las intervenciones previstas porque están aún por definirse.

El PP asegura que el ente provincial quiere "dejar morir" el servicio

La diputada del Partido Popular Inmaculada Olivero insistió ayer en que la Diputación Provincial quiere "dejar morir" el servicio de atención a personas mayores por inacción. Para Olivero, los 534.000 euros anunciados por la entidad para obras en sus tres residencias (La Línea, Jerez y El Puerto) apenas llegarán a cubrir las necesidades de mantenimiento más urgente. "Sólo la residencia actual de La Línea necesitaría el doble para adaptar sus instalaciones a los mínimos de la normativa", apuntó Olivero, quien anunció a Europa Sur que pedirá la documentación del plan estratégico para conocer al detalle qué actuaciones están previstas. "Para el PP la conclusión está muy clara. Los presupuestos mandan y en ellos no aparece partida alguna para terminar la residencia de Santa Margarita. Esa residencia no se va a acabar, no tienen intención de acabarla, y sobre la antigua se va a seguir en una situación precaria. Nos preocupa el futuro del servicio", remachó Olivero. La diputada recordó que la corporación del PP saliente en 2015 dejó presupuestado 1 millón de euros para avanzar en las obras de Santa Margarita. "Esa partida la corporación del PSOE lo destinó a un plan de cooperación y no ha vuelto a plasmarla en sus presupuestos", comentó.