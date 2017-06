El movimiento asociativo exige un refuerzo policial inmediato

Alternativas pide el fin del miedo en la sociedad

El presidente de la coordinadora Alternativas, Francisco Mena, agradeció a la sociedad linense la repulsa al narcotráfico puesta de manifiesto el pasado jueves con la concentración de más de 3.000 personas por la muerte del policía local Víctor Sánchez. "La imagen de esta comarca no la pueden dar unos pocos. Ya está bien de que nos escondamos, de que tengamos miedo y no demos la cara. La respuesta que dio La Línea me pareció clara y contundente", apuntó Mena. "No queremos que vuelva a ocurrir un incidente como éste nunca más. No me gustaría que un día faltara alguno de estos compañeros, todos agentes de la autoridad, que me acompañan. La situación que se vive en el Campo de Gibraltar es de extrema gravedad. Estamos dispuestos a llegar a donde tengamos que llegar", dijo.