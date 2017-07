La misión de los García Morillo

Una familia de La Línea ha decidido dejarlo todo para irse de misioneros a Bastia, en la isla francesa de Córcega. La familia García Morillo, formada por Luis, Ana y cuatro de sus cinco hijos, partirán en agosto a su nuevo domicilio para mostrar el modo de vida de una familia cristiana en una zona en la que el catolicismo ha ido perdiendo adeptos. Luis y Ana forman parte desde hace 20 años de la primera comunidad neocatecumenal de la parroquia de la Inmaculada, donde el obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, presidió hace unos días la eucaristía en la que se hacía oficial su envío.

Luis García explica que la decisión no es fruto de un "calentón", sino que se trata de una decisión muy meditada. "Desde hace tiempo viene surgiendo la idea de irnos de misión. Obispos de todo el mundo piden familias en misión para lugares donde el cristianismo no pasa por sus mejores momentos. Y este carisma lo que hace es mostrar como vive la familia cristiana, no vamos a ir convenciendo a nadie. Estas misiones se realizan en sitios con muchos índices de aborto, con muchos suicidios y con familias muy desestructurada. Nosotros vamos a ir dando testimonio de lo que el Señor ha hecho con nosotros", destaca.

El matrimonio se acercó a la iglesia hace 20 años tras un periodo de ateísmo

La familia García Morillo se acercó a la iglesia hace 20 años, después de una experiencia de ateísmo y de vivir alejados de la Iglesia y de la fe. La pareja acudió invitada por unos amigos a unas charlas que se daban en la parroquia. "Éramos un matrimonio alejado de la iglesia, condenado al fracaso, y en esas circunstancias hace 20 años el Señor se encontró con nosotros a través del camino neocatecumenal. El irnos de misión es un camino de 20 años, no un calentón del momento. Es una cosa meditada y madurada en el tiempo. Entonces teníamos solo una niña y hoy tenemos cinco hijos", indica Luis.

"Llevamos mucho tiempo con esta inquietud pero no pudo ser antes. Sin embargo este año ha ido transcurriendo bien. Esto lo hacemos de manera libre, y si por ejemplo mañana no queremos ir no pasa nada. Por sorteo en principio nos mandaron a Finlandia, un país con muy poca presencia del cristianismo porque apenas hay iglesias católicas. Estábamos dispuestos a irnos pero nos ofrecieron la posibilidad de irnos a Córcega, que nos venía mejor, y hemos decidido irnos a esta misión. Allí ya hay una familia española y dos italianas con el mismo carisma de misión", cuenta el representante de la familia García Morillo días antes de poner rumbo a su nuevo domicilio.

"Con todas las dificultades del mundo y con todo el miedo vamos a abandonar nuestra casa y nuestro trabajo y nos lanzamos a esto. Lo hacemos por Dios, no nos mueve una iniciativa económica porque tengo mi trabajo en Gibraltar, solo nos mueve la fe. Por supuesto allí habrá que buscarse la vida y habrá que buscar trabajo. Los niños también harán la misión en el colegio. Invitarán a los compañeros a visitar la casa para que vean como vivimos, como también pasa en España. Nosotros damos testimonio de cómo vive una familia cristiana, y la misión es que quieran entrar libremente en la iglesia".

La familia es consciente de que la adaptación a la nueva vida no será fácil, pero su mejor arma es la fe. "Vamos totalmente profanos en cuanto al idioma. El inglés lo llevo bien porque llevo 20 años trabajando en Gibraltar. Los niños sí aprenden más rápido, así que nos tendremos que ayudar mucho de ellos. Nosotros por lo menos tendremos que aprender un francés coloquial para trabajar y las tareas cotidianas, como hacer la compra. Vamos fiándonos totalmente del Señor. Los primeros meses serán duros, pero vamos también con el ánimo que nos trasladan las familias que están allí y sabiendo que todo lo hacemos por el Señor".

¿Cómo se lo tomaron los familiares de Luis y Ana cuando les dijeron que se iban a hacer una nueva vida al extranjero? "En la familia hay opiniones de todo tipo, pero como llevan 20 años viéndonos ya en la iglesia y con muchas locuras que hemos hecho antes, ya nos les llama tanto la atención. En este caso todo fluye, cuando aparece una casa allí y se está viendo el tema del trabajo nos decidimos a tirar para delante. Hay de todo, pero en general nos animan y están contentos con esta experiencia. A algunos compañeros del trabajo les parece algo muy valiente, pero yo no considero que lo sea. Simplemente sé que la historia del Señor conmigo pasa por aquí y vamos a intentarlo".

Luis García aclara que la misión no será del estilo de ir puerta por puerta predicando el cristianismo, sino que consistirá en mostrar su modo de vida. "Simplemente consiste en mostrar la forma de vivir de las familias cristianas. Se desarrolla en zonas que sufren una descristianización profunda. En Córcega por ejemplo el jueves y el viernes santo no son fiesta, y no se permiten los signos religiosos en las calles por los musulmanes. No es un trabajo de evangelizar por las calles como con las procesiones porque la realidad allí es distinta. Es un trabajo más de día a día, de colegio, calle y supermercado. De ir conociendo gente. Y este método está demostrado que da sus frutos. Es una forma más suave porque no se admite, con la normalidad que hay en España, el hecho de sacar a la calle imágenes religiosas. A fin de cuentas es ir viviendo y dar testimonio de nuestra experiencia. Es algo a largo plazo. Los niños, si se les transmite bien la fe, también tienen una labor importante en el futuro cuando se vayan haciendo mayores y se vayan casando. El objetivo es volver a tejer una red cristiana en una zona que siempre ha sido cristina y que le ha dado la espalda a Dios. No vamos con la bandera de los cruzados ni nada de eso, solo damos testimonio de lo que creemos".

Luis y Ana se irán con tres hijas, de 15, 9 y 8 años, y un hijo de 12. "Las dos más pequeñas no se plantean mucho más y tienen más facilidad para absorber todo lo demás. Pero los mayores se van a encontrar en un instituto con gente que no conocen y un idioma que no manejan. Yo les pregunté a ellos, porque no me iba a embarcar en esta historia sin contar con la unanimidad de toda la familia. Y nos han dicho que tiremos para delante. Lo que más nos preocupa es que los dos más mayores se puedan adaptar. Pero toda la familia vamos a una. Si por lo que sea no nos adaptamos, nada nos impide coger las maletas e irnos a otro sitio que se hable español. Misiones hay por todo el mundo. También tenemos la ayuda de la familia española que está allí".

A principios de agosto la familia García Morillo partirá a Córcega con maletas cargadas de recuerdos y, sobre todo, mucha fe.