Un linense, absuelto de violar a su expareja tras negarse ella a declarar

La resolución judicial, que no es firme, prohibe también al procesado comunicarse con su ex pareja por cualquier medio y aproximarse a menos de 200 metros de ella, su domicilio, puesto de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por la mujer por el periodo de tres años.

Como consecuencia de lo anterior, la perjudicada sufrió múltiples lesiones que el tribunal "no ha dudado en calificar de brutales". La más importante fue una contusión orbitaria en ese ojo, lo que le produjo una úlcera corneal. Según especifica la sentencia, la mujer tardó en curar más de 150 días, durante los cuales seis estuvo impedida para el desempeño de sus tareas habituales. Le han quedado como secuelas molestias residuales en el ojo izquierdo, lagrimeo y fotosensibilidad.

El 4 de diciembre de ese mismo año, apunta la resolución judicial, el procesado, que presentaba una leve dependencia a la cocaína que le dificultaba controlar sus actos, se encontraba en el interior de su domicilio en Algeciras cuando discutió con su ex novia y, con ánimo de atentar contra su integridad física, "le dio fuertes puñetazos en el rostro y en la cabeza, alcanzándola en el ojo izquierdo".

La Audiencia Provincial de Cádiz ha absuelto a un linense acusado de agredir sexualmente a su ex pareja mientras la amenazaba con una pistola en 2014. El tribunal gaditano ha exculpado al procesado del delito de violación porque durante la celebración del juicio, la denunciante se acogió a su derecho a no declarar en contra del que fuera su novio.

El derecho de la víctima a guardar silencio

La persona que ejerce la acusación particular en un procedimiento judicial tiene derecho a no declarar contra el acusado si éste es su cónyuge o pareja sentimental o si ambos son parientes en línea directa ascendente y descendente. En esos supuestos, la persona denunciante tiene derecho a guardar silencio en el juicio. Esta potestad, sin embargo, se traduce a la práctica en un vacío probatorio que da lugar al archivo de la causa en fase de instrucción o a una sentencia absolutoria una vez concluida la vista oral, pues el tribunal no cuenta con la principal prueba de cargo, que es el testimonio de la víctima, y aplica entonces el principio de presunción de inocencia.