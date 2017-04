Por una juventud más saludable

Suena el timbre y empieza el recreo en un instituto cualquiera. De las mochilas comienzan a asomar los bocadillos y zumos, pero también un sinfín de chocolatinas y bebidas energéticas atestadas de azúcar. Son productos que no se venden por ley en la cantina de ningún instituto por su alto contenido en glucosa, pero en el caso de las latas de las bebidas energéticas -cargadas también de cafeína y taurina- se despachan en cualquier comercio cercano a razón de tres unidades por un euro. Para algunos de los adolescentes, el líquido de color amarillento será lo primero que entre en sus estómagos desde la noche anterior.

El IES Antonio Machado de La Línea ha decidido hacer frente a ésta y otras conductas de los adolescentes al constatar que buena parte de los estudiantes de Secundaria, de 12 a 16 años, las consideran exentas de efectos para el organismo. El centro ha desarrollado durante la semana lectiva sus primeras jornadas sobre la salud con la colaboración de la Coordinadora Alternativas, especialmente diseñada para los algo más de 700 estudiantes de ESO del instituto.

"Hemos detectado que hay alumnos que no desayunan en casa, que trasnochan con las aplicaciones de mensajería y que toman bebidas energéticas en el recreo cargadas de azúcar, lo que luego les deja dispersos y alterados en clase", reconoce Laura Turpín, del departamento de Orientación del instituto linense.

Aunque la promoción de la salud forma parte de los contenidos transversales de la ESO, la experiencia de los docentes permite concluir que hay una preocupación general entre los adolescentes por la salud estética, pero no por la orgánica. "Los estudiantes no consideran un riesgo fumar en cachimba -pipas de agua- porque el sabor del tabaco, con o sin nicotina, se camufla bajo aromas frutales. Pero en realidad se está dando pie a un futuro fumador de tabaco convencional, cuando no son consumidores de ambos tipos", detalla Alma Jurado, monitora de la Coordinadora Alternativas.

Junto a su compañera Gema Carrillo, han pasado los últimos días en el Antonio Machado jugando con los alumnos a un Trivial especial sobre las adicciones y sus efectos. "A través del juego se interiorizan mejor los contenidos y se consigue más atención que con una charla normal. Abordamos a través de estas dinámicas el consumo del alcohol y tabaco, del cannabis pero también de las cachimbas y las bebidas energéticas. Porque los alumnos creen que fumarse una pipa de agua durante el fin de semana no tiene efectos sobre su salud, pero no es así", insiste Jurado.

En el salón de actos se despliega el tablero y se hace jugar a un grupo a pruebas como leer los labios, dibujo, preguntas de verdadero o falso y cuestiones generales sobre la salud. "Pocos saben que un cigarrillo tiene más de 4.000 sustancias diferentes. Pero aprovechamos para ponerles la diapositiva de un pulmón de fumador y otro sano. Y se enfatiza que el tabaco lleva alquitrán, como las carreteras. Sus reacciones y sus caras nos indican que muchos lo desconocían pero, una vez conscientes, les inquieta y preocupa", apunta la monitora de la coordinadora antidroga.

Llegado el momento, y de nuevo con las cachimbas como moda estrella entre los menores, el debate se centra en las enfermedades que pueden transmitir compartir la boquilla cuando se fuma en grupo, como suele ofrecerse en locales de ocio. "Siempre hay algún alumno que dice que cambia la boquilla. Entonces nosotros les hacemos ver que el tubo está cargado de bacterias por el uso compartido", detallan las monitoras. Algunos ponen cara de asco, pero es una forma de transmisión de la mononucleosis, la conocida popularmente como la enfermedad del beso.

El consumo de alcohol en los menores es otra de las grandes preocupaciones de los adultos. El botellón y las reuniones en grupo son uno de los factores de riesgo. "Si logramos retrasar el consumo o que si son consumidores de alcohol o tabaco minoren su consumo o lo dejen, habremos recorrido buena parte del camino", dice Jurado.

El viernes, la jornada se dedicó específicamente a la alimentación saludable. En esta ocasión, fueron los alumnos del grupo de Alumnos Mediadores los encargados de explicar a sus compañeros los efectos de una dieta desordenada. "De esa forma se implican más y hablan a su nivel. La idea es desterrar el consumo de productos azucarados y otras cosas que tampoco son sanas. La cafetería del centro no los vende, la normativa lo prohibió hace mucho. Pero es mejor que conozcan por sus propios medios que no les conviene", detalla Turpín.

Para reforzar sus argumentos, un grupo de alumnos elaboró un panel con la cantidad de azúcar que contienen bebidas conocidas. La realidad, explicada tan gráficamente, resulta tan sorprendente como efectiva para promover un mañana más sano.