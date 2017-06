La jueza llama a declarar como testigo a Ángel Villar

La titular del juzgado número cuatro de Primera Instancia e Instrucción de Los de La Línea, Raquel Gómez Sancho, ha citado para declarar en calidad de testigo al concejal del Partido Andalucista Ángel Villar, quien interpuso una denuncia contra el alcalde, Juan Franco, el concejal popular Nacho Macías y dos técnicos municipales por la presunta cesión ilegal del Palacio de Congresos para la celebración de Expovino y por la contratación de una empresa para la organización del concurso de agrupaciones carnavalescas de 2016.

Después de que el pasado jueves prestasen declaración tanto Juan Franco como Nacho Macías "y visto lo actuado" para defenderse de los delitos que se le imputan, la jueza procedió a requerir que Ángel Villar acuda en calidad de testigo el próximo 21 del presente mes de junio (13:00) "con el fin de ser oído sobre los hechos que han dado origen a las diligencias, librando a tal fin cédula por correo con acuse de recibo".

Aunque debido a la ola de violencia que se ha registrado en los últimos días en La Línea tanto Franco como Macías optaron por no extenderse en valoraciones después de prestar declaración, ambos se muestran "muy tranquilos" por esta denuncia, ya que entienden que no han vulnerado ninguna ordenanza que regule la utilización de espacios escénicos. Los ediles sostienen que la normativa al efecto que fue aprobada inicialmente en 2010 no tuvo su aprobación definitiva y porque desde que abrió sus puertas el Palacio de Congresos su uso siempre se ha cedido de la misma forma.

Curiosamente este escenario fue cedido en unas condiciones casi idénticas durante el periodo en el que el propio Ángel Villar formaba parte del equipo de gobierno que encabezaba la socialista Gemma Araujo.