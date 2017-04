"Una hermandad tiene que trabajar durante todo el año"

-¿Se esperaba que le nombraran pregonero de la Semana Santa este año?

-Nunca te lo esperas y siempre te lo esperas. Nunca hay rumores. La junta permanente del Consejo Local lo decide de forma interna. Hasta que no se nombra el pregonero de la Semana Santa de La Línea no sale a la luz. ¿Que si me lo esperaba o no? Llevo mucho tiempo dedicado a la Semana Santa, más de tres décadas vinculado a mis hermandades y al Consejo, y entonces creo que podría ser cualquier año. Me ha tocado éste y estoy encantado, orgulloso y agradecido por el nombramiento.

-¿Cómo valora la situación actual de la Semana Santa de La Línea?

-Algunas hermandades trabajan más, otras menos. Es complicado. Se está trabajando pero quizás esos proyectos que se veían en años anteriores se han quedado atrás. La misión de los cofrades dentro de la iglesia es rendir culto a nuestros sagrados titulares y expandir la religión hacia los demás, y esta misión se cumple año tras año. Pero en las hermandades se hacen labores en las que la gente menos se fija. Todo el mundo sabe los estrenos de cada año, el acompañamiento musical que lleva… pero detrás hay una labor social y eso es muy importante. La concienciación que hay en las hermandades de La Línea en este aspecto es importante. La Semana Santa es un hecho que cada año llega, que siempre parece la misma, pero que es distinta.

-Las hermandades tienen cada vez más actos durante todo el año...

-No se puede concebir una hermandad solamente en la Cuaresma y en Semana Santa. Una hermandad debe estar directamente vinculada a su parroquia, integrada dentro de la misma, y tiene que trabajar durante todo el año, de manera indiscutible, para conseguir todos los objetivos. Quizás se diga que la Semana Santa es lo principal, pero el que está metida dentro de las hermandades y cofradías sabes que la Semana Santa es algo más dentro del año. No es el culmen de todo. Tiene que hacerse porque debemos dar culto público a nuestros sagrados titulares y la forma de hacerlo es sacándolos a la calle para vivir la pasión estos días. Pero luego hay cultos internos, hay vía matris, vía crucis, reuniones durante todo el año… y eso queda plasmado porque la hermandad que trabaja durante todo el año tiene su recompensa, pero la que está más bien cohibida y se limita a hacer lo justo y preciso luego no obtienen los mismos resultados.

-¿Es partidario de la actual carrera oficial o de la anterior?

-Soy partidario de una nueva carrera oficial, pero no de la que tenemos ahora. Soy partidario de que se haya modificado la carrera oficial, hasta ahí sí. Pero bajo mi punto de vista hubiese elegido otro itinerario. Comenzaría en calle Sol, y en vez de entrar por San Pablo lo hubiese hecho por Doctor Villar, Plaza Fariñas, Alfonso X, Plaza de la Iglesia y ahí terminaría la carrera oficial. Pero bueno, son los hermanos mayores y la Junta Permanente los que deciden y son soberanos. Han visto oportuno hacer este recorrido y hay que acatarlo.

-Su labor de difusión a través de la web de La Línea Cofrade es muy importante.

-Somos tres personas fundamentales. Mi primo David, que es el responsable del tema informático, mi hijo Abel y yo. Luego tenemos un equipo de tres o cuatro fotógrafos que colaboran con nosotros para cubrir todos los actos. La idea no era otra que difundir la Semana Santa de La Línea e informar al mundo cofrade de todos los acontecimientos y actos. Comenzamos la labor el 8 de diciembre de 2008, coincidiendo con la festividad de la patrona de la ciudad, y si Dios quiere el próximo año cumpliremos diez años trabajando y prestando un servicio a nuestra Semana Santa. También he colaborado con la radio. Pienso que si estas cosas se hacen buscando un objetivo económico no salen bien. La web nos cuesta dinero y he estado haciendo un programa de radio durante tres o cuatro años de forma altruista. El año pasado también hice un programa en Cuaresma en televisión. Todo esto es un cúmulo de cosas que quizás, cuando llega el momento de que te nombren pregonero, se ha ido uniendo.

-¿Cómo va a ser el pregón?

-El pregón de la Semana Santa que yo quiero transmitir va a ser, como yo digo, humilde, sencillo y que llegue a todo el mundo. Esa es mi principal misión. Y no va a ser el pregón clásico que empieza con la Borriquita y termina con la Resurrección. Va a estar dividido de otra forma. No voy a hablar de los titulares de todas las hermandades. Me voy a centrar principalmente en Jesucristo y en la Virgen y ahí está el centro del pregón.

-¿A qué hermandades está vinculado en la actualidad?

-Estoy vinculado principalmente con la hermandad de Nuestra Madre y Señora en Su Soledad y el Santo Entierro, de la que soy hermano. También soy hermano de la Entrada Triunfal. Aparte tengo una afición grandísima que se convierte en sentimiento y devoción, que es ser costalero, y saco tres cofradías con mis amigos. Son el Domingo de Ramos con la Entrada Triunfal, el Lunes Santo saco desde la parroquia de San Pío X el paso de palio de María Santísima de la Concepción, y el Viernes Santo saco el paso de palio de mi hermandad de Soledad, con mi hijo al frente como capataz. Al final de la semana acabas cansado pero a los que nos gusta lo hacemos con mucho cariño e ilusión. Y como tengo tantos amigos dentro de este mundo hay que estar. Cuando te llama alguien siempre se disfruta, que es lo importante.

-¿Hay savia nueva en el mundo cofrade?

-Hay futuro. Las juntas de gobierno se están preocupando en crear unas bases y unos cimientos para que el día de mañana estos jóvenes, dentro de poco tiempo o cuando lo vea conveniente la hermandad, puedan pertenecer a ella. Incluso hay una formación específica para que los jóvenes trabajen en la fe en todas las hermandades, hay cursos de confirmación… Se está trabajando muy en serio porque se sabe perfectamente que el futuro es la clave. Nosotros llevamos mucho tiempo y siempre van a tener nuestro apoyo, pero es importante que vayan dando su pasito adelante poco a poco y vayan formando parte de las hermandades.