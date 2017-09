Una guía contra el acoso escolar

El acoso escolar es una de las principales preocupaciones de los padres, más aún cuando está a punto de comenzar el curso escolar y hay muchos pequeños que comenzarán su etapa en el colegio o que cambiarán de centro educativo. Para entender y prevenir este fenómeno desde el punto de vista de los niños y de los padres, la linense Valle Pérez ha elaborado un cuento infantil ilustrado y una guía para padres basándose en su experiencia personal con su hijo Hugo, que sufrió este acoso cuando tenía tres años y acaba de empezar su andadura en el colegio. El cuento se titula Hugo y la receta mágica y ha tenido bastante éxito en su lanzamiento a través de crowdfunding.

"La idea surgió cuando mi hijo Hugo empezó el colegio con tres años y tuvo un problemilla con un compañero. Lo pasamos bastante mal durante el curso hasta que más o menos intentamos solucionar el problema con ese niño. Cuando vimos que Hugo ya había superado medianamente el problema, que se defendía y pedía ayuda, me surgió la idea de ayudar a otros niños. Cuando se habla de acoso escolar siempre se piensa en adolescentes y no nos fijamos en que ese tipo de acciones también se dan en niños más pequeños. Quizás no se da tanta importancia y se suele decir que son cosas de niños, pero cuando sobrepasan ciertos temas no pueden dejarse como cosas de niños", explica la autora del libro.

Valle Pérez, que es coach personal, consiguió el apoyo de 143 personas para lanzar el proyecto. A mediados de agosto ya realizó los primeros envíos y aún sigue inmersa en esta ardua labor. Se han interesado incluso librerías y otros países del extranjero. "Aunque nunca he publicado nada siempre me ha gustado escribir. Y pensé en hacer un cuento para ayudar a otros niños que estén pasando lo mismo y, sobre todo, como un apoyo a los padres porque son momentos duros y no sabes en qué apoyarte ni que puedes hacer. Es una especie de recurso para las familias. Hice un crowdfunding para conseguir el dinero para imprimir y ahora se está vendiendo. Ahora mismo lo estoy distribuyendo yo y hay varias librerías interesadas en venderlo. También han salido ventas en el extranjero. No me esperaba que fuera a tener tanta difusión. Ahora comienza el colegio y los padres están más interesados por estos temas y buscan más información", destaca Valle Pérez.

En el colegio de Hugo la autora de esta guía también ha encontrado apoyo. "Tengo muy buena relación con la profesora de Hugo; siempre ha sido parte activa de la solución y también ha comprado un libro para trabajar con los niños en la clase. En el libro también vienen recursos, como actividades para hacer con los alumnos, y poco a poco se les va enseñando temas como el respeto hacia los demás, entre otras cosas".

Pero, ¿cómo es posible que desde tan pequeño un niño pueda sufrir acoso escolar? "Hugo es un niño muy tranquilo. Tenía mucho apego con un compañero que él consideraba que era su amigo y tuvimos que explicarle con palabras y ejemplos qué era una relación sana y qué no. A mí me costaba mucho trabajo entender que esto pasara de verdad porque siempre he pensado que un niño pequeño no puede hacer esas cosas. Siempre lo he pensado y siempre lo he defendido, pero después de ver muchas cosas ahí te empiezas a plantear que a lo mejor no todos los niños son iguales".

En la reseña del libro Valle Pérez explica que Hugo y la receta mágica es un cuento infantil ilustrado y guía para padres "súper especial, donde cuento la historia de Hugo, un niño que se ha dado cuenta que alguien en el cole no lo trata bien. Es un cuento emotivo, lleno de valentía y de mucho amor, pero sobre todo lleno de apoyo para niños y padres que sufren el acoso escolar". "Es un cuento para que los padres sean quienes se lo cuenten a sus hijos, es un tema bastante complejo que niños pequeños no entenderían por si solos, además que mejor que hacer esto que con el apoyo y cariño de los padres. La guía para padres se basa en mi propia experiencia de haber vivido esto en primera persona, con un desglose de la receta mágica, técnicas de relajación, que nos funcionaron a mi hijo y a mí y de cómo al final los niños aprenden a decir ¡basta!".

Valle Pérez es la autora del cuento y la guía, que están ilustrados por Mireia Barberá. "La encontré a través de una amiga, la directora de la revista Con apego -con la que Valle Pérez suele colaborar-. Ella también tiene una empresa de diseño gráfico y estuvimos hablando para que me recomendara a alguien. Me recomendó a su socia, vi su portafolio y me gustó mucho. Tuvimos muy buen feeling desde el principio y tras ver otras opciones fue ella, Mireia Barberá, la que hizo las ilustraciones. El libro ha quedado precioso".

Después del éxito de esta guía la autora ya tiene pendiente de publicación otro libro. "Ya tengo otro escrito y tengo en mente sacarlo, pero aún estoy inmersa con los pedidos y la distribución de este. Además tengo que darle unas cuantas vueltas más. Pero me ha gustado mucho la experiencia y quiero volver a escribir más".

Valle Pérez presentará el libro en La Línea el viernes 22 en la biblioteca pública municipal José Riquelme.