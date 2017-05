Un guardia civil es agredido cuando se dirigía a su puesto de trabajo

Un agente de la Guardia Civil que se dirigía a su puesto de trabajo a primera hora de la mañana de ayer fue agredido por los ocupantes de un vehículo. Tuvo que ser atendido de heridas de consideración en la cara en un centro hospitalario de la comarca, donde le fueron aplicados cinco puntos de sutura en el labio.

El agente, que presta servicio de Seguridad Ciudadana en La Línea desde hace una década, observó sobre las 5:45 dos coches que circulaban de forma temeraria por el paseo de Levante, a la altura de la barriada de San Bernardo. Para tratar de advertirles, el agente les hizo luces. Uno de los coches se marchó, pero los ocupantes del otro se bajaron con la intención de discutir. El agente les recriminó que condujeran de esa forma y les indicó que, además, era guardia civil. A raíz de ahí los individuos comenzaron a agredirle mientras le llamaban "chivato". En ese momento un grupo de personas que se encontraba por el lugar avisaron a los dos hombres de que estaban pegando a un guardia civil. Entonces los agresores reaccionaron y se dieron a la fuga.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) informó del incidente y destacó que al haber sucedido in itinere, la agresión se produjo ya estando de servicio. La Policía Nacional se hizo cargo de las diligencias del caso y será la Fiscalía la que decida si considera que se trata de un atentado a agente de la autoridad o si, por el contrario, estima que la agresión no tuvo relación con el hecho de que el afectado sea guardia civil. Desde la Comandancia de Algeciras indicaron que el agredido no llevaba el uniforme y que la agresión no está vinculada al hecho de que se trate de un guardia civil.

La AUGC indicó que se personará como acusación particular en este caso -algo que también baraja la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC)- para exigir un "castigo ejemplar" contra los presuntos agresores. La agrupación, además, recordó que las agresiones y amenazas son reiterativas a los guardias civiles en el Campo de Gibraltar. "Solicitamos que la zona sea declarada área de especial singularidad. El auge del narcotráfico en estas poblaciones ha convertido el trabajo en la provincia en una situación de alto riesgo ante la que urge adoptar medidas. Resulta incomprensible que la Dirección General no haya actuado ya en este sentido, permitiendo que la falta de medios humanos y materiales propicie el envalentonamiento de los delincuentes, que cada vez campan más a sus anchas ante esta situación", lamentó el colectivo.

La agrupación también reiteró su denuncia por la carencia de medios humanos en la provincia de Cádiz, con una "decepcionante convocatoria" de vacantes publicadas en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, con sólo 37 para toda la provincia de Cádiz. Nueve de ellas son para el Núcleo de Servicios de Algeciras, mientras que para el resto del Campo de Gibraltar sólo seis han salido a concurso. "Desde AUGC Cádiz siempre se ha reclamado el aumento de plantilla de al menos unos 200 agentes para Seguridad Ciudadana para poder cubrir las necesidades en la misma".

"Hablamos, además, de una provincia, que por su orografía y situación geográfica necesita un importante refuerzo de las mismas, debido a la alta incidencia con respecto a la inmigración ilegal, narcotráfico y gran afluencia de tráfico durante la época estival", continuó la asociación.

"Desde AUGC Cádiz deseamos la pronta recuperación de nuestro compañero y exigimos que desde la Dirección General se aborde esta crítica situación de carencia de medios para poner freno a unos delincuentes crecidos y cada vez más conscientes de las condiciones de inferioridad en las que trabajan los guardias civiles de la provincia", sentenció.

AEGC detalló que mientras los individuos agredían al agente le llamaban "chivato" y contó que pudo identificar a sus agresores ante los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía. Precisamente la asociación lamentó que no se haga cargo de la investigación la Guardia Civil. "No entendemos por qué las diligencias no son llevadas por nuestros compañeros y se han entregado a Policía Nacional. Tampoco estamos de acuerdo con que no se tipifique esta agresión como atentado contra agente de la autoridad, ya que nuestro compañero al ser agredido se encontraba de camino a su puesto de trabajo y se hallaba a 15 minutos, por lo que debe ser considerado in itinere".

La AEGC explicó que está valorando personarse como acusación particular "a la vista de la dejación de funciones por parte de la Dirección General de la Guardia Civil, que ni protege a sus trabajadores ni se hace cargo de las investigaciones". La asociación también informa de que elevará una queja al Consejo al considerar que "lo ocurrido esta nos da totalmente la razón cuando decimos que la situación de seguridad para los guardias civiles en La Línea es totalmente insostenible".