El grupo de trabajo integral se constituirá "a la mayor brevedad"

El alcalde de La Línea, Juan Franco, manifestó ayer durante la reunión semanal de la mesa técnica de seguridad que "a la mayor brevedad posible" se constituirá el grupo de trabajo que propone el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, para adoptar medidas integrales con el objetivo de dar una solución a los problemas relacionados con el narcotráfico que vive la ciudad. Ese grupo de trabajo estará formado por la Junta de Andalucía, el Ejecutivo central y el Ayuntamiento, que se encargará de la coordinación de las reuniones.

La reunión estuvo presidida por el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz Martín, y participaron, como es habitual, el alcalde, Juan Franco; el coordinador de la Oficina de la AGE en el Campo de Gibraltar, Nacho Macías; y representantes del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Local, Servicio de Vigilancia Aduanera y Capitanía Marítima de Algeciras.

IU lanza una campaña que pretende limpiar la imagen exterior de la ciudad

Muñoz reiteró que es necesario "adoptar medidas integrales y transversales, no solo policiales" para hacer frente al grave problema y destacó, a raíz de las últimas intervenciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la ciudad, que "la presión policial que se está ejerciendo desde hace mucho tiempo hacia estas bandas no cesa y el trabajo de los cuerpos policiales no cae en saco roto".

Los integrantes de esta mesa técnica realizaron un análisis de las últimas actuaciones policiales den la ciudad, entre ellas la que tuvo lugar el pasado domingo por la noche, que se saldó con 2.500 de hachís intervenidos y siete vehículos todoterreno recuperados.

También ayer el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se reunió con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, para analizar la situación que se vive en La Línea. Sanz estuvo el pasado martes en la ciudad, donde se reunió con los responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y recabó de primera mano los datos del asalto al hospital el pasado día 6 por parte de un nutrido grupo de encapuchados para liberar al narco Samuel Crespo.

Sanz indicó el pasado martes en la ciudad que habría un refuerzo de vehículos y personal "en los próximos días" y ayer un nutrido operativo con agentes de las Unidades de Intervención Policial de otras comisarías realizó varios registros en viviendas de San Bernardo y La Atunara.

La situación que vive la ciudad y la imagen que se está proyectando en los medios de comunicación nacionales ha provocado la movilización de la ciudadanía linense y de los partidos políticos. Izquierda Unida La Línea presentó ayer las líneas generales de la nueva campaña de la formación, que lleva por título La Línea, ciudad amable y que pretende ser crítica con el estado de la ciudad, pero proponiendo y exigiendo soluciones.

Izquierda Unida señala que con esta campaña pretende ilusionar a la ciudadanía y llamarla a que no se resigne y luche por transformar La Línea. "Un mensaje especialmente necesario en el momento actual ante la imagen exterior que está dando el municipio", indicó la formación.