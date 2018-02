El gran nido de La Línea

A raíz del trabajo de recuperación iniciado en el parque Princesa Sofía de La Línea por Los locos del parque, esta gran zona verde se ha revindicado como un lugar idóneo para observar aves. Ya lo era antes, pero a raíz de las acciones de mejoras que se están llevando a cabo, que favorecen más aún la presencia de aves, los ornitólogos se han dado cuenta del potencial que tiene este espacio.

David Cuenca, del Grupo Ornitológico del Estrecho (GOES), ha elaborado un listado de las aves que se han observado hasta ahora en el parque, un total de 91 especies. Hay algunas que residen todo el año en la zona, otras que crían en el parque y que sólo se pueden ver en época estival y en migración, especies que se observan exclusivamente durante los pasos migratorios y otras que sólo se encuentran en el Princesa Sofía durante la invernada.

El césped de algunas zonas debe quedarse sin cortar para atraer a aves insectívoras

La particular geografía del estrecho de Gibraltar hace que en esta zona converja el paso más importante de aves en Europa Occidental, por lo que es un enclave estratégico para la migración de las aves. La zona de 10 hectáreas que conforma el parque Princesa Sofía es una especie de isla verde en un entorno urbano que actúa como un imán para las aves, por lo que muchas de estas aves aprovechan en lugar para alimentarse y descansar durante sus viajes migratorios entre Europa y África, especialmente antes y después del cruce de las dos grandes barreras geográficas, el estrecho de Gibraltar y el desierto del Sáhara.

Desde enero de 2012 David Cuenca y el GOES están recogiendo datos sobre las aves presentes en el parque Princesa Sofía, aunque fue en septiembre de 2012 cuando se empezó a realizar un mayor esfuerzo. Hasta diciembre de 2014, fecha del primer informe realizado, se detectaron 70 especies de aves, 16 de no paseriformes (por ejemplo, las rapaces y cigüeñas) y 54 de paseriformes (como se denomina a las aves pequeñas). A diciembre de 2017 esta cifra asciende a un total de 91 especies observadas, 32 de no paseriformes y 59 de paseriformes.

Entre las especies residentes más abundantes destacan la gaviota patiamarilla, el estornino negro, el petirrojo europeo, la curruca cabecinegra, el mirlo común y el gorrión común. Calificadas también como residentes en este estudio, están el cernícalo vulgar, la tórtola turca, la lavandera blanca o el herrerillo común. También hay especies de búhos, como el cárabo común, que residen en el parque pero en poca cantidad.

En periodo estival son muy abundantes los vencejos pálido y común, la golondrina común y el papamoscas gris, mientras que en invierno usan el parque como hogar buenas cantidades de estornino pinto, colirrojo tizón, mosquitero común, bisbita pratense, curruca capirotada o jilguero europeo. Estos dos últimos son especialmente abundantes en periodos de paso.

Entre las especies que se observan exclusivamente durante las migraciones, y que quizás sean para las que el parque tiene más importancia, pueden verse en cantidades importantes especies como el mosquitero musical, el mosquitero papialbo, el papamoscas cerrojillo, el alcaudón común, la curruca zarcera, la curruca mirlona, la curruca carrasqueña, el zarcero políglota, el colirrojo real, el abejaruco europeo, el chotacabras cuellirrojo, la abubilla, el abejero europeo, el milano negro, el águila calzada, el buitre leonado, la culebrera europea y la cigüeña negra. La mayoría puede verse en paso hacia uno u otro lado del Estrecho. El parque también sirve como refugio para aves que, por ejemplo, buscan resguardo de las condiciones meteorológicas adversas. De forma ocasional se observan en esta zona especies como el escribano hortelano o el escribano triguero, la oropéndola, el mirlo capiblanco, la collalba gris, el torcecuello, el chotacabras gris o los aguiluchos cenizo y lagunero. También se han observado especies consideradas rarezas a nivel nacional como la curruca zarcerilla o el mosquitero bilistado.

El GOES y Los locos del parque señalan que en esta gran zona verde pueden verse aves paseriformes que son difíciles de observar en otros lugares y que es habitual encontrar ornitólogos, incluso de otros países, buscando determinadas especies. Este aspecto es importante teniendo en cuenta que La Línea se encuentra a un paso de lugares de primer nivel desde el punto de vista ornitológico como Tarifa o Gibraltar.

Los colectivos que trabajan en el parque realizan observaciones y conteos semanales y además han colocado cajas nido y organizan actividades para escolares y el público en general. Uno de sus últimos grandes éxitos es la reproducción de rapaces nocturnas, como el cárabo, y la introducción de esta zona entre las principales rutas de observación de aves de la provincia.

Para seguir atrayendo más tipos de aves al Princesa Sofía, el GOES presentó al Ayuntamiento dos proyectos. Uno para levantar una estación ornitológica en el parque y otro de mejora ambiental de esta gran zona verde para atraer un mayor número de aves. El equipo de gobierno se mostró dispuesto a sacar adelante estas propuestas, aunque aún queda para que sean realidad.

La colaboración entre Los locos del parque, GOES y el Ayuntamiento es continua. Esta misma semana las dos entidades han solicitado a las concejalías de Parques y Jardines y de Medio Ambiente que durante las fechas en las que el flujo de migraciones de aves por el Parque Princesa Sofía procedentes de África es más abundante, en ciertas parcelas no se corte el césped, ya que muchas de estas aves son insectívoras y al dejar el césped totalmente cortado no pueden alimentarse. Con esta medida también se favorecería la floración y la presencia de polinizadores, como abejas y mariposas, con lo que se mejoraría el proyecto social y ecológico iniciado por estos colectivos en el parque.