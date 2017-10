El equipo de gobierno llevará al pleno la congelación del IBI para 2018

El equipo de gobierno llevará al pleno la congelación de los impuestos municipales para 2018. En La Línea, excepto el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), todos los tributos tienen el tipo de gravamen máximo permitido por ley debido a las imposiciones de los planes de ajuste a los que se ha acogido el Ayuntamiento durante los últimos años. En el caso del IBI una nueva subida de los valores catastrales provocaría un aumento del recibo, lo que paliará el Ayuntamiento con una rebaja del tipo impositivo para que la cantidad sea la misma que los últimos años.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública publicó hace un par de semanas una orden por la que se establece la relación de municipios, entre los que se encuentra La Línea, a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Ese coeficiente de actualización es del 3% porque los valores en la ciudad no están actualizados desde 2001 y el equipo de gobierno llevará al pleno para su debate una disposición adicional en la ordenanza fiscal del IBI para compensar la variación de ese valor catastral. "Es lo único que podemos hacer. Me encantaría poder bajar los impuestos, pero con el plan de ajuste no se puede hacer", explicó el alcalde, Juan Franco.

Será el tercer año consecutivo en el que se rebaje el tipo para evitar la subida del recibo

El Ayuntamiento ha bajado el tipo impositivo en los dos últimos años para evitar la subida del recibo del IBI. El año pasado el gravamen bajó del 1,017 actual al 0,978. En los dos años anteriores (2013 y 2014) el tipo impositivo estuvo situado en el máximo legal, 1,23.

El equipo de gobierno tratará en el pleno la rebaja del tipo impositivo del IBI antes que el año pasado, cuando dos alegaciones presentadas por la Federación Local de Asociaciones de Vecinos Inmaculada (Flavi) y la Asociación Linense en Defensa del Patrimonio y del Medio Ambiente (Aldepama) pusieron en peligro su aprobación definitiva dentro del plazo establecido. Ambas entidades sostenían en sus respectivas alegaciones que el valor de mercado de la vivienda se ha depreciado en un 40% en La Línea y que, por tanto, se debía efectuar una rebaja del valor catastral de las viviendas. Además señalaban que el IBI que se paga en La Línea es el más alto de la comarca, aunque en los dos últimos años se ha bajado desde el máximo legal permitido para congelar el recibo. Las propuestas de la federación vecinal eran que se llevara a cabo la actualización de los valores catastrales "teniendo en cuenta la depreciación de los mismos que se ha producido en los últimos años" y que se aplicara el IBI "en relación al valor actual de los inmuebles".

El alcalde respondió que las alegaciones no tenían sentido y hubo polémica porque Juan Franco calificó a los responsables de las asociaciones como "dos jubilados que están aburridos en sus casas y que no tienen otra cosa mejor que hacer". Finalmente el pleno rechazó las alegaciones y la baja del tipo impositivo entró en vigor a tiempo para que se efectuara la congelación del IBI para este año.