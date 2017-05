Nueve enfermos de cáncer no pueden ser tratados por la falta de oncólogos

Nueve enfermos de cáncer no pudieron ser atendidos de su dolencia en el hospital de La Línea debido a la falta de facultativos de la especialidad de Oncología. La Asociación de Problemas Oncológicos (Apron) indicó que se puso en contacto con el responsable de Oncología del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar, que reconoció la situación y explicó que una de las especialistas tuvo un problema personal y se tuvo que ausentar de forma urgente. "El responsable de Oncología ha intentado por todos los medios que se desplazara algún facultativo al hospital de La Línea pero no lo ha conseguido", informó la presidenta de Apron, Rosa Valcayo.

"Lo que nos temíamos está ocurriendo. ¿Hasta cuándo el SAS va a permitir que esta situación de precariedad en el hospital de La Línea siga ocurriendo? Tendremos que plantearnos medidas contundentes ante el estado de abandono por parte del SAS, pero creemos que la gerente tiene que exigir que el hospital tenga los profesionales necesarios", indicó la representante de la entidad.

La Plataforma del Hospital sostiene que es la consecuencia de la falta de médicos

La Plataforma Cívica en Defensa del Hospital y la Salud también denunció el hecho de que un importante número de pacientes de una enfermedad tan delicada como el cáncer no pudieran tratarse ayer. "No podíamos estar más indignados, nunca hasta ahora se nos han complicado tanto los problemas sanitarios para los enfermos que atiende el hospital linense de media comarca del Campo de Gibraltar", indicó la asociación. No se pudieron atender citas para tratamientos, consultas y revisiones.

Ante esta situación la Plataforma exige una "solución urgente" y advierte de que convocará una manifestación para protestar por la falta de profesionales en muchas unidades. "Al hospital de La Línea acuden muchísimos enfermos de cáncer, y cada vez son más, que ya de por sí carecen de la cobertura de oncólogos deseable y de medios para ser atendidos con la máxima dignidad como requiere esta temida enfermedad, y por si fuera poco en estos momentos no tienen ni un sólo oncólogo", indicó el colectivo, del que también forman parte Apron y la Fundación Vive, de ayuda a enfermos graves.

La entidad también denuncia que el centro hospitalario de La Línea está "discriminado" con respecto al Punta Europa de Algeciras. "El hospital linense es quizás el más discriminado de toda Andalucía y puede que España, pues mientras que el Punta Europa de Algeciras se quedó con sólo cuatro oncólogos y rápidamente se buscó refuerzos incluso desde el mal nutrido hospital linense para salvarles la situación. Nuestros servicios siempre están bajo mínimos, peligrando la atención médica que se dispensa por la falta crónica de especialistas".

La Plataforma pone como ejemplo la falta de pediatras. "Aún no se ha restablecido el número de pediatras que faltan. Mientras en La Línea durante varias semanas sólo estuvo una especialista, Rocío, a quien tenemos que agradecer que no se cerrasen totalmente las unidades de Pediatría, Nido y Maternidad y hasta consultas del hospital y de urgencias. Tuvo que soportar una carga de trabajo y estrés imposible de aguantar, y en el Punta Europa había ocho pediatras, algo más relajados, y el Área de Gestión Sanitaria no fue capaz de traer alguno para salvar la situación de los niños del hospital linense. Luego les duele que hablemos de discriminación, cuando es imperdonable y muy serio para los niños que enferman en casa y acuden al hospital, que en caso de que tengan que ser ingresados sean trasladados al hospital de Algeciras por falta de pediatras, que bien sabemos que no hay en el mercado laboral, pero al menos deberían distribuir entre los dos centros hospitalarios hasta que la situación cambie".

El colectivo también señala que el resto de departamentos sale al paso "a duras penas" por la "constante falta de personal". "Ésto no es de recibo para los usuarios y enfermos que pagamos y estamos acosados con tantos impuestos". De cara al futuro, la Plataforma advierte de que en verano se perderán muchas camas, como cada año. "Se van a quedar servicios casi al 50% por la política de falta de personal para sustituir a los profesionales durante las vacaciones", alerta.

"Encima de todo, enfermos y trabajadores siguen sufriendo calamidades en este viejo hospital, mientras que el nuevo nunca se termina. Por un lado están las obras del Ayuntamiento, con meses de retraso, y por otro, el propio hospital reconstruyéndose por errores de construcción y remodelación interior", lamenta la Plataforma, que plantea convocar una manifestación. La carencia de oncólogos fue puesta en conocimiento al Área Sanitaria, a la presidenta de la Junta, Susana Díaz; al delegado territorial de Salud, Manuel Herrera, a la Consejería de Salud y a la dirección del Servicio Andaluz de Salud.