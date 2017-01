La economía, desde otra visión

La linense Paula Hidalgo, graduada en Economía y Finanzas por la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido galardonada por el Colegio de Economistas de Madrid por su trabajo de fin de grado, en el que propone un modelo alternativo para calcular el denominado fair value (o valor razonable) de los instrumentos financieros estructurados. En las conclusiones del trabajo Hidalgo expone que al ser los propios bancos los que establecen los procedimientos y métodos para estimar el valor razonable de un producto, su aplicación no conlleva necesariamente a una correcta valoración de los activos, ya que existen varios modelos alternativos que se acercan más al valor real, como el que propone la estudiante en su trabajo, aplicando el modelo de Svensson. No obstante Paula Hidalgo aclara que no es que los bancos hagan mal el cálculo, sino que hay otras alternativas.

"Con el modelo que proponemos el precio, o prima, y el riesgo de los productos financieros estructurados reflejarían un valor más cercano a la realidad. En la muestra que tomamos los precios se abarataron, pero esto no tiene por qué ser el caso general. Esto beneficiaría a los inversores, tanto individuales como empresas, de este tipo de productos, que pueden esperar un resultado más fiable, además de las instituciones financieras que venden estos productos, para reflejarlos de una forma más correcta en su contabilidad. La metodología se aplicaría a productos estructurados, según la definición que da la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), consisten en "la unión de dos o más productos financieros en una sola estructura; lo más común suele ser un producto de renta fija más uno o más derivados. Son productos de carácter complejo y cuentan con elevado riesgo", explica la propia Hidalgo.

La estudiante, de 22 años, explica los aspectos de su trabajo de fin de grado. "Existe otro modelo para estimar los precios de productos financieros, como los productos derivados, de una forma más cercana a la realidad. Eso no significa que los bancos lo estén haciendo mal porque la economía no es una ciencia exacta. Hay muchos modelos para realizar la valoración de precios. El más utilizado es el Black-Scholes, que es el más sencillo de utilizar para los bancos, pero tiene un margen de mejora porque se empezó a imponer sobre todo en los años 80 y desde entonces se ha producido una gran evolución en los mercados y de los productos derivados financieros. Por eso existe un margen de mejora".

Paula Hidalgo detalla cómo aplicó el modelo en su TFG, que fue dirigido por el profesor del departamento de Financiación e Investigación Comercial Francisco Pérez. "Cogimos una muestra de productos derivados valorados con el modelo de Black-Scholes, que es el que se utiliza generalmente pero no el que necesariamente utilizan todos los bancos, y el modelo que nosotros proponemos ajustándolo con el coeficiente de Svensson, que es una fórmula matemática. Encontramos diferencias de valoración con opciones sencillas y otras exóticas y vimos que algunas de ellas estaban sobrevaloradas en cuanto a la prima, o precio, de la opción con el modelo Black-Scholes. Pero que haya una mejora en la valoración no quiere decir que se haya hecho mal, sólo es un modelo alternativo. Se evalúan las primas y también los riesgos. El riesgo es una probabilidad de perder el dinero invertido en el futuro, por lo que no se puede obtener una fórmula matemática que prediga lo que va a pasar. Hay muchos modelos, unos son más fiables o sencillos que otros, hay algunos que son buenos pero complicados de aplicar".

Según indica la estudiante, este modelo no sería complicado de imponer. "Sólo bastaría con cambiar la fórmula en una hoja de Excel. Es sencillo pero hay otros métodos que son mejores en otros tipos de aspectos".

El trabajo de fin de grado de Paula Hidalgo, que ahora continúa su formación con un máster de investigación en Economía de empresas y finanzas en la Universidad Carlos III de Madrid, recoge que los reguladores y supervisores internacionales se han limitado a generalizar la adopción de los estándares contables IFRS (International Financial Reporting Standards) a nivel mundial que no proponen una metodología concreta para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros. Son los propios bancos los que establecen los procedimientos y métodos para su estimación que creen convenientes, y son las mismas entidades financieras a las que corresponde garantizar que los modelos de valoración elegidos son técnicamente fiables y correctamente aplicados. Por tanto, la aplicación de los criterios internacionales no conlleva necesariamente a una correcta valoración de los activos.

Por este motivo en su trabajo, reconocido por los economistas de Madrid, la estudiante linense propone que se ajuste la estructura de los tipos de interés de estos productos con el coeficiente de Svensson, que se introdujo en 1994 y que según este estudio "permite obtener una valoración más fiable o cercana a la realidad de los instrumentos estructurados que se cotizan, en comparación a los modelos que generalmente se vienen utilizando en las entidades financieras".

"Se ha demostrado en diversos estudios anteriores que el coeficiente de Svensson confiere una mejor bondad de ajuste a la estructura de tipo de interés si lo comparamos con la Curva Cupón Cero (CCC), y por lo tanto, unos resultados más fiables en la valoración de productos financieros. Es por ello que recomendamos altamente su uso, además de contrastar con otra entidad independiente los resultados", explica la estudiante, que advierte de una "incorrecta utilización" de la CCC genera "un gran número de interpretaciones equivocadas acerca del valor del producto estructurado que se está cuantificando".