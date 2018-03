Los daños colaterales del narcotráfico

Las actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico también dejan consecuencias a los ciudadanos de a pie. De un día para otro Rosa y Jorge se han encontrado con que no pueden abrir su negocio, el sustento de su familia. Ambos son pareja y autónomos y trabajan de sol a sol en el establecimiento situado en la esquina entre las calles Azahar e Ifach de La Línea en el que se empotró un coche que huía de la Policía en la madrugada del pasado domingo. Ayer los inquilinos del local aún daban vueltas a lo sucedido en el lugar de los hechos y hacían cuentas junto a Jesús, el propietario, porque el accidente dejó buena parte de la fachada destrozada y el seguro no se va a hacer cargo de la reparación ni de los daños que también han sufrido el material de trabajo y los muebles. "Esto nos ha causado la ruina", lamenta Rosa.

El suceso tuvo lugar sobre las seis de la madrugada del sábado al domingo. Los vecinos escucharon un estruendo y dieron aviso a la Policía Local, que se personó en el lugar y se encontró un Audi Q7 empotrado en un centro de estética y masajes. Según explicó la Policía a los afectados, el vehículo accidentando había protagonizado una persecución por la calle Cartagena a toda velocidad porque estaba supuestamente implicado en un delito relacionado con el narcotráfico hasta que los agentes le perdieron la pista. Al final el coche acabó empotrándose en este inmueble. Su ocupante pudo salir por su propio pie porque el habitáculo quedó prácticamente intacto, no así el morro, cuyo estado dejó el vehículo inservible. El coche figuraba como robado en Benalmádena desde un par de días antes del suceso.

El local está alquilado por Rosa y Jorge. Ella se encarga de la parte estética y su pareja es masajista. Tienen dos hijas que pasan mucho tiempo en el establecimiento, para colmo, en la estancia en la que se empotró el coche. "No quiero ni pensar que esto hubiera pasado de día", afirma nerviosa y preocupada Rosa.

Ambos se personaron de inmediato en el lugar y vieron que, además de la fachada, el coche se había llevado por delante el contador del agua y todo el local se había anegado casi un palmo. Así que muebles de madera, una nevera, cremas y material hecho de papel se mojaron y ya no sirven para nada. Todos los enseres afectados están amontonados en una de las salas del local, que tendrá menos de 50 metros cuadrados.

Los bomberos acudieron al lugar para sacar el coche y para sanear la fachada. Los inquilinos avisaron al propietario y comenzaron a realizar las gestiones sobre las 8:00 con el seguro para que, al menos, pusiera un vigilante para que esa noche se quedara en el establecimiento porque cualquiera podía acceder al interior. Pero hasta pasadas las 20:30 el seguro no dio contestación y encima ésta fue negativa. Por eso tuvieron que quedarse toda la noche en vela vigilando su establecimiento. Ya el lunes pudieron poner unas tablas apuntaladas para, al menos, cerrar el hueco. "Si llegamos a saber que el seguro se iba a negar, nosotros hubiéramos avisado a algún vigilante o hubiéramos tapado el boquete. Pero estuvimos toda la tarde pendientes para nada", explica Jorge.

Durante estos días Rosa y Jorge, y el propietario, Jesús, no paran de darle vueltas a la situación. La reparación de la fachada se irá a unos 3.000 euros, y deberán dar gracias porque no se ha visto afectada la estructura. A eso hay que sumarle la reposición de los muebles y el material afectado. El establecimiento lleva siete años abierto en este lugar, con una clientela fija, y ahora deberán estar unos días cerrados hasta que puedan recuperar la normalidad. "El problema es que si estamos cerrados, las clientas pueden irse a otro sitio y no volver", indica la esteticista.

Según contaron ayer los afectados, el seguro arguye para no hacerse cargo de los desperfectos que el coche que provocó los daños es robado, y que de esta manera no puede reclamarle cantidad alguna al seguro de su propietario. Por eso esperan que a través del consorcio puedan recibir el dinero que le cueste la reparación.

El propietario del local está haciendo todo lo posible para que la situación afecte lo menos posible a los empresarios. No les cobrará el importe del alquiler mientras no puedan abrir al público para así paliar su falta de ingresos durante unos días y ayer mismo avisó a una empresa de construcciones para intentar que la fachada esté arreglada esta semana.

Las dos partes lamentan que por la letra pequeña del contrato firmado por el seguro, que pagan a medias el propietario del local y los inquilinos, impida el cobro por los desperfectos sufridos. "En poco tiempo tenemos que pagar el trimestre de autónomos y vamos a estar todo este tiempo parados", explican Jorge y Rosa, que durante la mañana no paran de recibir visitas y llamadas para interesarse por la situación.

Jesús, el propietario, expresó su preocupación por la situación que vive la ciudad con tantos sucesos relacionados con el narcotráfico. "Ya ha muerto un policía local y no sé que tiene que pasar para que se actúe con mano dura", se pregunta.