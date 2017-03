La congelación del IBI se hará efectiva en el recibo de este año

El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz publicó ayer el acuerdo de pleno por el que se baja el tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles hasta el 0,9874% para que la subida, por ley, de los valores catastrales no afecte al recibo que deben pagar los ciudadanos.

A este respecto, y al hilo de las alegaciones presentadas por Aldepama y Flavi, el alcalde de La Línea, Juan Franco, explicó los motivos por los que ambas "no tenían razón de ser".

Según señaló el regidor linense, el IBI se calcula aplicando un porcentaje (el tipo impositivo) sobre el valor catastral. Este valor lo aprueba la Dirección General del Catastro, es decir, el Ministerio de Hacienda. "Los valores catastrales en La Línea de la Concepción se aprobaron en el año 2000 y en los últimos años se han ido actualizando por aplicación de unos coeficientes fijados por ley", indicó.

El regidor también recordó que el plan de ajuste al que debe atenerse el Ayuntamiento. "Nos lo hemos encontrado cuando llegamos al Ayuntamiento y dice que, por el momento, no se pueden bajar los impuestos. ¿A qué alcalde no le gustaría bajar los impuestos a sus vecinos? Evidentemente todos queremos bajar los impuestos, pero en nuestra ciudad actualmente es imposible, hasta que no paguemos todos los préstamos que nos dieron del Ministerio para pagar los dislates de años de gobierno irresponsable".

"Este año el valor catastral sube un 3% (por aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 3/2016), por lo tanto, lo máximo que el Ayuntamiento puede hacer es congelar el impuesto bajando en la misma proporción el tipo impositivo, que es lo que hemos hecho", abundó Franco.

Con respecto a las alegaciones presentadas por Aldepama y Flavi, que fueron desestimadas por el Pleno, el alcalde relató que parte del Ayuntamiento se les intentó hacer ver que es el Ministerio de Hacienda quien puede variar los valores catastrales, no el Ayuntamiento, "que solo puede actuar sobre el tipo impositivo, tal y como ha hecho, bajándolo". El primer edil consideró que sus alegaciones podían afectar negativamente a los residentes en La Línea con una subida del IBI.

Juan Franco califica de "curiosos" algunos datos. "Entre 2003 y 2011 se produjeron subidas del tipo, desde el 0,65% inicial hasta un 1,10% en 2011. Para 2012 también se produjo una subida del tipo del 1,10% al 1,21%. Para 2013, otra subida del tipo hasta el 1,23%. Para 2014 el Ministerio sube los valores catastrales y se mantiene el 1,23%, provocando una subida del IBI en un 10%. Para 2015 el Ministerio sube los valores catastrales y se reduce el tipo hasta el 1,1182%, congelándose el IBI. Para 2016 el Ministerio sube los valores catastrales y se reduce el tipo hasta el 1,017%, congelándose el IBI. Por entonces Aldepama y Flavi no recurrieron ninguna de estas subidas y sin embargo lo han hecho en la que se aplicará en 2017, que no aumenta el precio del IBI con respecto al año anterior", lamentó el alcalde.