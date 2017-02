El concurso de carnaval contará con 19 agrupaciones de toda la comarca

El concurso de agrupaciones del carnaval de La Línea contará con 19 agrupaciones, una vez cerrado el plazo de inscripción. En este certamen no estará finalmente la chirigota del Galeote, que pidió flexibilidad al Ayuntamiento porque no entregó la inscripción dentro del plazo por un despiste con la fecha. La delegación de Festejos ha invitado a la agrupación a que actúe pero fuera de concurso.

El sorteo del orden de actuación será este lunes, 13 de febrero, a las 21:00 horas en la sede de Ascteg en un acto en el que también se presentará el cartel anunciador, el pregonero de las fiestas, la diosa y ninfas -la reina y las damas de la pasada Feria-. A la finalización tendrá lugar el ensayo general de varias agrupaciones.

Habrá tres semifinales; los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo; la final será el viernes 3

Este año concursarán diez chirigotas y nueve comparsas de toda la comarca. Sobre la exclusión de la chirigota del Galeote -Los que se hacen la licha un pío-, la concejal de Festejos, Susana González, explicó que pese a las gestiones que se han realizado para buscar soluciones a este problema, desde el punto de vista legal es imposible, "ya que el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que no se pueden prorrogar los plazos una vez finalizado el establecido". Así, si la polémica se hubiese suscitado antes del viernes 3 de febrero sí se podría haber prorrogado. Ante esta situación Susana González ha invitado a la agrupación a que actúe fuera de concurso al ser la única de La Línea que se ha quedado fuera.

Las chirigotas que participan en el concurso de este año son Que vienen los niños (La Línea), Los que recortan y no se cortan (Los Barrios), Este año tengo mono de Carnaval (La Línea), Los duros de pelar (San Roque), Los morrallas (La Línea), Si me toca me vuelvo loca (Algeciras), De fiesta en fiesta (Los Barrios), Los cachafantasmas (Algeciras), En el norte los del norte (La Línea) y Que jartera de Carnaval (Algeciras).

En el apartado de comparsas concursarán Las libertarias (Algeciras), Los pamplinas (La Línea), La volaera (Tarifa), La codiciada (Algeciras), La afición (Algeciras), Los chivatos (Algeciras), La fortaleza (La Línea), Los incondicionales (Algeciras) y Los sinvergüenzas (La Línea).

La primera semifinal del concurso tendrá lugar el martes 28 de febrero en el Palacio de Congresos, con la actuación, fuera de concurso, de la comparsa gaditana La azotea, de Los Carapapas. Para la segunda semifinal actuará la chirigota gaditana Los Confundíos, del Sheriff. Para la tercera será la comparsa Ley de vida, de Antonio Martín. La final se celebrará el viernes 3 de marzo, a las 22:00, con la presencia como invitada de la chirigota de Chiclana Pa religión la mía.